الكشف عن شكل هواتف iPhone 14 القادمة

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا قد تكشف عن تصميم هواتف iPhone 14 التي ستطرحها آبل مستقبلا.
وبالنظر للصور التي نشرها موقع PhoneArena، والتي ادعت بعض مواقع الإنترنت أنها لقوالب معدنية ستستخدم في إنتاج طرازات هواتف iPhone 14، نلاحظ أن آبل تخطط لتصنيع عدة طرازات بأحجام مختلفة من هذه الأجهزة.
وكانت بعض الشائعات أشارت إلى أن آبل تخطط لإطلاق 4 نماذج مختلفة من هواتف آيفون خريف العام الجاري، وستتميز عن بعضها من حيث الحجم والكاميرات.
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