الكشف عن شكل هواتف iPhone 14 القادمة



iPhone 14 iPhone 14

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا قد تكشف عن تصميم هواتف iPhone 14 التي ستطرحها آبل مستقبلا.



وبالنظر للصور التي نشرها موقع PhoneArena، والتي ادعت بعض مواقع الإنترنت أنها لقوالب معدنية ستستخدم في إنتاج طرازات هواتف iPhone 14، نلاحظ أن آبل تخطط لتصنيع عدة طرازات بأحجام مختلفة من هذه الأجهزة.



وكانت بعض الشائعات أشارت إلى أن آبل تخطط لإطلاق 4 نماذج مختلفة من هواتف آيفون خريف العام الجاري، وستتميز عن بعضها من حيث الحجم والكاميرات.

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وتبعا للشائعات فإن إصدارات Pro من الهواتف الجديدة ستحصل على "فتحات" كبيرة للكاميرات الأمامية على الشاشة، كما ستحصل هذه الإصدارات هي وإصدارات 14 Pro Max على كاميرات أساسية ثلاثية العدسة، كما ستحصل هواتف iPhone 14 Max و14 Pro Max على شاشات عالية الدقة بمقاس 6.7 بوصة.