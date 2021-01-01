بالفيديو : "تليغرام" يحصل على ميزات عملية ومفيدة للكثير من المستخدمين



تليغرام تليغرام

حصلت نسخة تطبيق "تليغرام" الأخيرة على العديد من الميزات الجديدة التي قد تكون مفيدة للكثير من المستخدمين.



وتبعا لخبراء التقنية فإن النسخة الجديدة من تطبيق "تليغرام" باتت تمكن المستخدمين من استعمال أي ملف صوتي كصوت للإشعارات، كما حصل مستخدمو التطبيق على ميزات جديدة تساعدهم على تعيين مؤقتات عشوائية للـ "الوضع الصامت"، وميزات إضافية للتحكم بالحذف التلقائي للرسائل.



وبالإضافة إلى كل ما سبق أضيفت إلى التطبيق ميزات تساعد على عملية إعادة إرسال الرسائل مع إمكانية حفظ النص الأصلي للرسالة المستلمة والتي أعيد إرسالها.

قد يعجبك أيضا...

كما حصل التطبيق أيضا على ميزة "الإشعارات المرنة" التي تمكن من إيقاف ظهور الإشعارات في أي وقت يرغب به المستخدم، الأمر الذي يجعل "تليغرام" أكثر عملية للاستخدام كتطبيق للاتصالات المؤسساتية.وأضيفت إلى التطبيق أيضا أدوات مساعدة إلكترونية تمكن من استعمال حسابات "تليغرام" للدخول إلى خدمات الدفع الإلكتروني وعبر 15 خدمة دفع متكاملة مثل Apple Pay أو Google Pay.