ما هي الأطعمة التي تتحكم في مستوى الهرمونات وتحسن الخصوبة



الأطعمة الأطعمة



أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومى للمساعدة على التحكم في الهرمونات وتحسن الخصوبة و إنتاج الحيوانات المنوية.إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع هيلث .



1- التوت



يعتبر التوت الأحمر اللامع من مضادات الأكسدة القوية. فهو يعمل على تحسن إنتاج الحيوانات المنوية.

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2. الجينسنجوجد أن استخدام مستخلص الجنسنج الآسيوي يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون وعدد الحيوانات المنوية.3. الهليونغني بفيتامين C ، الذي يحمي الحيوانات المنوية من الأكسدة ويحسن عددها وحركتها.نفسك تبقي أم.. 9 أعراض خفية تخبر المرأة بأيام الخصوبةفوائد لا تتوقعها عند تناول الفول الحراتي.. منها تحسين الخصوبة4- الموزيحتوي الموز على فيتامينات A و B1 و C ، والتي تعزز القدرة على التحمل لدى الرجال وتحسن قدرتهم على إنتاج الحيوانات المنوية5. الخضراوات الورقية الخضراءالخضار الورقية غنية بحمض الفوليك الذي يلعب دورًا بارزًا في خصوبة الرجال. تشير الدراسات أيضًا إلى أن الرجال الذين يتناولون مستويات عالية من حمض الفوليك يوميًا لديهم فرص أقل لتشوهات الحيوانات المنوية. يمكن أن يساعد تضمين السبانخ والبروكلي والفاصوليا الخضراء والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة في تحسين عدد الحيوانات المنوية6. الأطعمة الغنية بالزنكيمكن للزنك حماية الحيوانات المنوية من أضرار الجذور الحرة ويزيد من مستويات هرمون التستوستيرون ويحسن عدد الحيوانات المنوية وحركتها .