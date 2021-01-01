ما هي الأطعمة التي تتحكم في مستوى الهرمونات وتحسن الخصوبة

الأطعمة
أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومى للمساعدة على التحكم في الهرمونات وتحسن الخصوبة و إنتاج الحيوانات المنوية.إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع هيلث .
1- التوت
يعتبر التوت الأحمر اللامع من مضادات الأكسدة القوية. فهو يعمل على تحسن إنتاج الحيوانات المنوية.
2. الجينسنج
وجد أن استخدام مستخلص الجنسنج الآسيوي يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون وعدد الحيوانات المنوية.
3. الهليون
غني بفيتامين C ، الذي يحمي الحيوانات المنوية من الأكسدة ويحسن عددها وحركتها.
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4- الموز
يحتوي الموز على فيتامينات A و B1 و C ، والتي تعزز القدرة على التحمل لدى الرجال وتحسن قدرتهم على إنتاج الحيوانات المنوية
5. الخضراوات الورقية الخضراء
الخضار الورقية غنية بحمض الفوليك الذي يلعب دورًا بارزًا في خصوبة الرجال. تشير الدراسات أيضًا إلى أن الرجال الذين يتناولون مستويات عالية من حمض الفوليك يوميًا لديهم فرص أقل لتشوهات الحيوانات المنوية. يمكن أن يساعد تضمين السبانخ والبروكلي والفاصوليا الخضراء والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة في تحسين عدد الحيوانات المنوية
6. الأطعمة الغنية بالزنك
يمكن للزنك حماية الحيوانات المنوية من أضرار الجذور الحرة ويزيد من مستويات هرمون التستوستيرون ويحسن عدد الحيوانات المنوية وحركتها .
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