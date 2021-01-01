تتخلى مايكروسوفت عن إحدى أشهر نسخ " Office" المستخدمة حول العالم!

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إيقاف تقديم الدعم التقني لإحدى أشهر نسخ Microsoft Office، والتي يعتمد عليها ملايين المستخدمين منذ سنوات.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت وجهت تحذيرا لمستخدمي برمجيات Microsoft Office 2013 بانها ستتوقف عن تقديم الدعم التقني لهذه البرمجيات اعتبارا من 11 أبريل العام القادم.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن البرمجيات بحد ذاتها ستبقى عاملة لدى مستخدميها، لكنها لن تحصل على أي تصحيح للاخطاء البرمجية فيها اعتبارا من التاريخ المذكور، أي أن بعض المستخدمين سيكونون مضطرين لاستعمال نسخ أحدث من برمجيات "Office" مقابل رسوم سنوية.
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