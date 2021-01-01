أسعار و مواصفات هاتف Infinix Hot 11 2022



Infinix Hot 11 2022 Infinix Hot 11 2022

الآن، وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة إنفينيكس، عن الهاتف، Infinix Hot 11 2022، ليكون بذلك، هو العضو الرابع، في سلسلة Hot 11 Series، التي وصلت، خلال شهر سبتمبر، من العام الماضي 2021، بمواصفات أكثر تقدما، تتمثل في، شاشة أكبر، بتصميم أحدث، حيث تحتوي على، ثقب بدلا من النوتش، والإطارات الموجودة حولها، نحيفة جدا، بالإضافة إلى أن، المعالج ثماني النواة، ويقدم أداء قويا، وبطارية ضخمة، قادرة على، تشغيل الهاتف لفترة طويلة، وبخصوص السعر، فإنه منخفض للغاية، كما تعودنا من، الشركة الصينية، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على مواصفات وأسعار هاتف Infinix Hot 11 2022، وموعد إطلاقه.



مواصفات هاتف Hot 11 2022

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت إنفينيكس، عن هاتفها الجديد، يوم 12 أبريل، وقامت بطرحه للبيع، في نيجيريا، وبعض الدول، في نفس اليوم، وستقوم بإطلاقه، في باقي دول العالم، قبل نهاية شهر أبريل الجاري.



الشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، الهاتف Infinix Hot 11 2022، هي 2G، و3G، و4G LTE، بالإضافة إلى، Wi-Fi 5.

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الهاتف Infinix Hot 11 2022أبعاد الهاتف: يأتي هذا الهاتف، بأبعاد الارتفاع 166.8 ملم، × العرض 76.6 ملم، × سمك 9.1 ملم، كما أن، وزنه خفيف، ويبلغ 199.6 جرام.الشاشة: شاشة هذا الهاتف الجديد، من إنفينيكس، تأتي بشكل الثقب، من نوع، IPS LCD، وبحجم 6.7 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وبسطوع يبلغ 550 شمعة، في البوصة.البطارية: Infinix Hot 11 2022، يحتوي على، بطارية ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، وتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، لا تدعم، الشحن السريع، ولكن علبة الشراء، ستتضمن شاحنا عاديا، بقوة 10 واط، مع العلم بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.المعالج: يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Unisoc T610، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-G52 MP2، ومعالج التشغيل، مصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ويتكون من، نواتين Cortex A75، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز.الكاميرات الخلفية: هذا الهاتف، يصل مع، كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وبدعم PDAF، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وكاميرات الهاتف Infinix Hot 11 2022، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية HDR، لالتقاط صور عالية الجودة.الكاميرا الأمامية: يحتوي الهاتف هوت 11 (2022)، على كاميرا سيلفي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تسجيل فيديو، بجودة FHD+، أو 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الذاكرة: الهاتف Infinix Hot 11 2022، يتوفر مع، ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال، بطاقة ذاكرة خارجية، microSD، يتم تركيبها، في فتحة مخصصة.نظام التشغيل: هاتف إنفينيكس الجديد، يعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، XOS 7.6، أو كما تعرف، بـXOS 10 Lite.مميزات Infinix Hot 11 2022الشاشة التي، يصل بها، كبيرة الحجم، وجودتها عالية، وتصميمها حديث، كما أن، سطوعها مرتفع، مما يجعلها، تقدم أفضل، تجربة رؤية، حتى تحت ضوء الشمس المباشر، وبذلك فهذه الشاشة، أفضل بكثير، من شاشات الهواتف المنافسة، التي تصل بنفس السعر.معالج Unisoc T610، يعتبر أفضل معالج، يمكن الحصول عليه، بسعر مثل هذا، حيث إن، سرعته عالية، ويوفر أداء، غير مسبوق، في هذه الفئة السعرية، بما في ذلك، تشغيل ألعاب، مثل ببجي موبايل، أو تشغيل برامج ثقيلة، مثل برامج تحرير الفيديوهات، والصور.سعره لا يتخطى، 120 دولارا، وهذا سعر ممتاز للغاية، مقارنة بالمواصفات، حيث يعتبر، هذا الهاتف، هو الأرخص في سلسلة، Hot 11 Series.الكاميرات الخلفية والأمامية، تأتي بدقة عالية، وتدعم تسجيل فيديو، بجودة FHD+، وتصوير مقبول، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة، مع العلم بأن، هناك هواتف بأسعار أغلى، تأتي بخصائص تصوير أقل.يمكن تشغيل، Infinix Hot 11 2022، لأكثر من 12 ساعات، من الاستخدام المتواصل، سواء كان، في مشاهدة أفلام ومسلسلات، أو تشغيل ألعاب، أو تصفح الإنترنت، وذلك بفضل البطارية الكبيرة، التي تأتي، بسعة 5000 ملي أمبير.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، على الجانب، ويدعم أيضا، مستشعر Face Unlock، لفتح القفل، عن طريق الوجه، كما أنه، يدعم مستشعر التسارع، والتقارب.يحتوي على، منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت مزدوجة، مع دعم، الراديو FM.يدعم تركيب، شريحتي اتصال 4G، من نوع، Nano-SIM، بجانب كارت ميموري، microSD، في وقت واحد.الهاتف Infinix Hot 11 2022، يدعم إصدار، Bluetooth 5.1، على عكس، الهواتف المنافسة، في هذه الفئة السعرية، التي تدعم Bluetooth 5.0، بحد أقصى، كما أن، الهاتف Infinix Hot 11 2022، يدعم نظام تحديد المواقع العالمي، GPS.عيوب الهاتف هوت 11 (2022)لا يدعم، تقنية الشحن السريع، ولكن تم تضمين، منفذ شحن من النوع الحديث، Type?C، بدلا من، MicroUSB.نوع الذاكرة الداخلية، قديم جدا، وهذا سيؤثر على، سرعة الجهاز وأدائه، وسيكون هناك فارق كبير، في الأداء، بين الهاتف Infinix Hot 11 2022، والهواتف التي تصل، مع ذاكرة داخلية، من نوع، UFS 3.1.الشاشة لا تدعم، لمبة الإشعارات، ولا تدعم، خاصية Always On Display، ولا توجد عليها، طبقة حماية إضافية.مستشعر البصمة، الموجود على الجانب، لا يقدم، تجربة استخدام سريعة.سعر الهاتف Infinix Hot 11 2022سعر الهاتف Infinix Hot 11 2022، يبلغ حوالي 119 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 4 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت.