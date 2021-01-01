تعرف علي أبرز مضاعفات نقص فيتامين د

فيتامين د
يعد فيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء العديد من الوظائف ويمكنك أيضًا الحصول عليه من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية إليك أهم الفوائد الصحية لفيتامين د ، والمخاطر المحتملة لنقصه ، وأفضل المصادر للحصول عليه.
يساعد فيتامين د في تعزيز صحة العظام والأسنان والجلد ويعد ضروري لامتصاص الكالسيوم
ومساعدة جهاز المناعة على محاربة الأمراض بجانب المحافظة على صحة القلب والدماغ
يمكن أن يؤثر نقص أو زيادة فيتامين د على وظائف الجسم. إذن ، ما هي الكمية المناسبة لك من فيتامين د؟
الكمية المناسبة من فيتامين د
يمكنك الحصول على فيتامين د من الطعام والمكملات الغذائية بصرف النظر عن ضوء الشمس. لا يستطيع جسمك إنتاج هذا الفيتامين بمفرده.
تساقط الشعر.. أعراض نقص فيتامين د في الجسم
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المتطلبات المثالىة لفيتامين د هي :
مرحلة الحياة المبلغ الموصى به
من الولادة حتى 12 شهرًا 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية)
الأطفال (1-13 سنة) 15 ميكروجرام (600 وحدة دولية)
المراهقون (14-18 سنة) 15 ميكروجرام (600 وحدة دولية)
الكبار (19-70 سنة) 15 ميكروجرام (600 وحدة دولية)
الكبار (71 سنة وما فوق) 20 ميكروجرام (800 وحدة دولية)
المراهقات والنساء الحوامل والمرضعات 15 ميكروجرام (600 وحدة دولية)
نقص فيتامين د على الصحة
يمكن أن يؤثر نقص أي فيتامين أساسي على صحتك. ماذا يحدث إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د؟ .
يمكن أن يؤثر نقص فيتامين د على امتصاص الكالسيوم في الجسم. يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى فقدان كثافة المعادن في العظام وهشاشة وضعف العظام.
قد يؤدي نقص فيتامين د إلى تساقط الشعر . قد يؤدي النقص إلى حدوث مرض مناعي ذاتي يسمى داء الثعلبة ، والذي يضعف جهاز المناعة ويسبب التهاب بصيلات الشعر
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