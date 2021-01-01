(تفاصيل) فوز 113 طالبًا في جامعة الإسكندرية بتمويل مليون جنيه لـ20 مشروعًا بحثيًا

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فاز 113 طالبا وطالبة ينتسبون لعدد من كليات جامعة الاسكندرية، بـ20 مشروعا بحثيا جديدا في تخصصات علمية مختلفة، بعد الحصول على التمويل المادي اللازم من أكاديمية البحث العلمي في وزارة التعليم العالى.



وهنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب الجامعة الحاصلين على دعم من أكاديمية البحث العلمى من خلال برنامج دعم الأفكار الابتكارية لمشروعات التخرج «مشروعي بدايتي»، والتى بلغت 20 مشروع تخرج بإجمالى تمويل قارب مليون جنيه.



وقال «قنصوة»، أنه شارك في الفرق البحثية الطلابية 113 طالب من أبناء الجامعة، وجاءت المشروعات الفائزة في مجالات بحوث المياة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والعلوم الطبية والصيدلانية، الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والزراعة الذكية وغيرها من المجالات الهامة المتوافقة مع التحديات البحثية الحالية وأهداف التنمية المستدامة.