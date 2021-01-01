الفطار اليوم .. أرز بخاري بالدجاج وسلطة خضار والحلو بقلاوة

أرز بخاري بالدجاج
نقدم لك سفرة متميزة على مائدة إفطارك في رمضان للشيف نيفين عباس، أرز بخارى بالدجاج، وسلطة خضار والحلو بقلاوة.
أرز بخاري بالدجاج
المقادير:
دجاجة كاملة منظفة ومغسولة جيدًا
بصلة مفرومة ناعم
حبة طماطم مفرومة ناعم
3 فص ثوم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 حبة جزر مقطع شرائح طويلة رفيعة
4 فص حبهان
4 مسمار قرنفل
4 ورق لورا
4 مكعبات مرقة دجاج
ملح بحسب الرغبة
2 عود قرفة
كيلو ارز بسمتي
للوجه:
جزر مقطع اعواد طويلة ورقيقة
بصل مقطع شرائح
زبيب اسود
رشة ملح
رشة سكر
رشة فلفل اسود
لتحمير الدجاج:
ربع كوب من المرقة
كركم ملعقة صغيرة
ملعقة صغيرة صلصة
الطريقة:
يشوح البصل في قدر علي النار
يضاف له الدجاج والطماطم والجزر والثوم والصلصة والبهارات ومكعبات مرقة الدجاج
يضاف ماء للخليط بعد ان يقلب دقائق
ثم تترك حتي تنضج الدجاج
يخرج الدجاج من المرقة
ثم يغسل الارز جيدا ومن المفضل ان ينقع بقليل من الماء والملح لمدة 30 دقيقة
يغسل جيدًا ويصفي ويوضع فوق مرق الدجاج ويترك حتي يغلي
ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج
في تلك الاثناء
نقوم بتقليب الصلصة مع الكركم والمرقة
ثم تغطي الدجاجة بالخليط وتوضع بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون
في مقلاة
يشوح البصل والجزر
ثم يضاف له السكر والملح والزبيب والفلفل الاسود
يغرف الارز
ثم توضع الدجاجة فوقه
ثم يزين بخليط الزبيب
يقدم الارز البخاري مع الدجاج ساخن
سلطة خضراوات
المقادير:
مقطعة شرائح طولية كوسا
بازلاء
بقدونس وكزبرة مفرومين
بصلة مقطعة شرائح
جزر مقطع شرائح طولية
فاصوليا
2 مكعب مرقة دجاج
كوب ماء
مكعب زبدة
الطريقة:
توضع جميع المقادير معًا
ترفع علي النار حتي تنضج دون الاكثار في تقليبها
تترك لتبرد تمامًا
ثم تقدم بعد ان تزين بالبقدونس والكزبرة المفرومين
مقادير عمل البقلاوة:
كمية من المكسرات
ربع كوب من السكر
ملعقة صغيرة من القرفة
كوبين من السمن
نصف كيلو جلاش
مكونات الشربات:
2 كوب من السكر
2 كوب من المياه
عصير ليمونة
طريقة التحضير:
1. قبل البدء:
نخلط المكسرات المفرومة مع السكر والقرفة
2. إذابة السمن:
ضع السمن على نار هادئة وتابعيها حتى تذوب معظمها حتى إذا تبقى جزء صغير لم يذوب اطفئ النار وهي ستذوب وحدها فيما بعد
3- ندهن الصينية بالسمن ونفرد بالصينية او القالب طبقات من الجلاش وبين كل طبقة واخرى ندهن سمن حتى نضع نصف كمية الجلاش
4- نضع الحشوة المكسرات ونوزعها
ثم نكرر نفس الطريقة مع الجلاش نفرد كل طبقة وبينهم ندهن سمن
5- باستخدام سكين حاد جدًا قومِ بتقطيع البقلاوة في الصينية بالشكل الذي ترغبين
توضع بالفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ لون
الشربات :
نضع السكر وعليه الماء ونتركه حتى يذوب على درجة حرارة متوسطة عندما يذوب السكر تماما ويبدأ في الغليان نضيف عصير الليمون ونتركه خمس دقائق ثم نطفئ عليه ونتركه يبرد عند خروج البقلاوة من الفرن تكون ساخنة والشربات بارد نضيف الشربات اليها ونتركها تتشربه وبالهنا.
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