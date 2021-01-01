الفطار اليوم .. أرز بخاري بالدجاج وسلطة خضار والحلو بقلاوة



أرز بخاري بالدجاج أرز بخاري بالدجاج



نقدم لك سفرة متميزة على مائدة إفطارك في رمضان للشيف نيفين عباس، أرز بخارى بالدجاج، وسلطة خضار والحلو بقلاوة.



أرز بخاري بالدجاج

المقادير:

دجاجة كاملة منظفة ومغسولة جيدًا

بصلة مفرومة ناعم

حبة طماطم مفرومة ناعم

3 فص ثوم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 حبة جزر مقطع شرائح طويلة رفيعة

4 فص حبهان

4 مسمار قرنفل

4 ورق لورا

4 مكعبات مرقة دجاج

ملح بحسب الرغبة

2 عود قرفة

كيلو ارز بسمتي



للوجه:

جزر مقطع اعواد طويلة ورقيقة

بصل مقطع شرائح

زبيب اسود

رشة ملح

رشة سكر

رشة فلفل اسود

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لتحمير الدجاج:ربع كوب من المرقةكركم ملعقة صغيرةملعقة صغيرة صلصةالطريقة:يشوح البصل في قدر علي الناريضاف له الدجاج والطماطم والجزر والثوم والصلصة والبهارات ومكعبات مرقة الدجاجيضاف ماء للخليط بعد ان يقلب دقائقثم تترك حتي تنضج الدجاجيخرج الدجاج من المرقةثم يغسل الارز جيدا ومن المفضل ان ينقع بقليل من الماء والملح لمدة 30 دقيقةيغسل جيدًا ويصفي ويوضع فوق مرق الدجاج ويترك حتي يغليينقل علي نار هادئة حتي تمام النضجفي تلك الاثناءنقوم بتقليب الصلصة مع الكركم والمرقةثم تغطي الدجاجة بالخليط وتوضع بالفرن حتي تصبح ذهبية اللونفي مقلاةيشوح البصل والجزرثم يضاف له السكر والملح والزبيب والفلفل الاسوديغرف الارزثم توضع الدجاجة فوقهثم يزين بخليط الزبيبيقدم الارز البخاري مع الدجاج ساخنسلطة خضراواتالمقادير:مقطعة شرائح طولية كوسابازلاءبقدونس وكزبرة مفرومينبصلة مقطعة شرائحجزر مقطع شرائح طوليةفاصوليا2 مكعب مرقة دجاجكوب ماءمكعب زبدةالطريقة:توضع جميع المقادير معًاترفع علي النار حتي تنضج دون الاكثار في تقليبهاتترك لتبرد تمامًاثم تقدم بعد ان تزين بالبقدونس والكزبرة المفرومينمقادير عمل البقلاوة:كمية من المكسراتربع كوب من السكرملعقة صغيرة من القرفةكوبين من السمننصف كيلو جلاشمكونات الشربات:2 كوب من السكر2 كوب من المياهعصير ليمونةطريقة التحضير:1. قبل البدء:نخلط المكسرات المفرومة مع السكر والقرفة2. إذابة السمن:ضع السمن على نار هادئة وتابعيها حتى تذوب معظمها حتى إذا تبقى جزء صغير لم يذوب اطفئ النار وهي ستذوب وحدها فيما بعد3- ندهن الصينية بالسمن ونفرد بالصينية او القالب طبقات من الجلاش وبين كل طبقة واخرى ندهن سمن حتى نضع نصف كمية الجلاش4- نضع الحشوة المكسرات ونوزعهاثم نكرر نفس الطريقة مع الجلاش نفرد كل طبقة وبينهم ندهن سمن5- باستخدام سكين حاد جدًا قومِ بتقطيع البقلاوة في الصينية بالشكل الذي ترغبينتوضع بالفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ لونالشربات :نضع السكر وعليه الماء ونتركه حتى يذوب على درجة حرارة متوسطة عندما يذوب السكر تماما ويبدأ في الغليان نضيف عصير الليمون ونتركه خمس دقائق ثم نطفئ عليه ونتركه يبرد عند خروج البقلاوة من الفرن تكون ساخنة والشربات بارد نضيف الشربات اليها ونتركها تتشربه وبالهنا.