تعرف على جمارك كيا سبورتاج 2020.. شامل جميع المصاريف المطلوبة

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة كيا سبورتاج 2020 تقدر بنحو 250 ألف جنيه تقريبا للفئة الأولى.
أما الفئة التانية من نفس السيارة فتزيد في حدود 20 ألف جنيه بحسب الكماليات الموجودة بها، لافتا إلى أنه سعر الرسوم يختلف بالزيادة أو الانخفاض بنسب بسيطة حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.
وأوضح أن الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14?، ورسم التنمية بنسبة 3?، علما بأن السعة اللترية بها 1600 سي سي، كما أن الرسوم الجمركية ستصبح 40? من قيمة السيارة.
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