تعرف على جمارك كيا سبورتاج 2020.. شامل جميع المصاريف المطلوبة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعرف على جمارك كيا سبورتاج 2020.. شامل جميع المصاريف المطلوبة

صورة الخبر: كيا سبورتاج 2020
كيا سبورتاج 2020

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة كيا سبورتاج 2020 تقدر بنحو 250 ألف جنيه تقريبا للفئة الأولى.

أما الفئة التانية من نفس السيارة فتزيد في حدود 20 ألف جنيه بحسب الكماليات الموجودة بها، لافتا إلى أنه سعر الرسوم يختلف بالزيادة أو الانخفاض بنسب بسيطة حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.

وأوضح أن الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14?، ورسم التنمية بنسبة 3?، علما بأن السعة اللترية بها 1600 سي سي، كما أن الرسوم الجمركية ستصبح 40? من قيمة السيارة.

وتعد السيارة النسخة المحسنة من الجيل الرابع لاسبورتاج، وتتمتع بالكثير من المزايا والكماليات مثل عدم الحاجة إلى مفتاح لدخول وتشغيل السيارة، كما أن الشنطة الخلفية للسيارة تفتح بمفتاح كهربائي، وأيضا للسيارة فتحة سقف بانوراما بالإضافة إلى ذلك تتميز بشاشة وسطية عملية وسهلة الاستخدام.

وتتمتع السيارة بمساحة تخزين كبيرة، كما أن مساحاتها الزجاجية كبيرة، وهذا يجعلها مناسبة لتكون سيارة عائلية.

أداء محرك السيارة ليس الأفضل ولكنه نشط كما أن استجابة فتيس السيارة سريعة.

المصدر: الاهرام أوتو

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على جمارك كيا سبورتاج 2020.. شامل جميع المصاريف المطلوبة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23462

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager