أهم مميزات فورد رانجر 2022 الجديدة..بمحرك EcoBoost..

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فورد رانجر 2022

انطلقت البيك اب الجديدة فورد رانجر 2022 بثلاثة خيارات من المحركات الاول محرك 3000 سى سى V6تيربو جديد بقوة وعزم عاليين، ومحرك 2000 سى سى 4 سلندرات بشاحن تيربو واحد أو شاحنين تيربو. ومحرك EcoBoost سعة 3000 سى سى وتتصل المحركات بثلاثة خيارات من نواقل الحركة الأوتوماتيكية من ست سرعات، وأوتوماتيكي من عشر سرعات يدوي من ست سرعات.

التصميم الخارجى تم تحديثة بواجهة جريئة وبغطاء محرك بارز وهيكل ضخم ذو خطوط بارزة وزودت السيارة بمصابيح خلفية متطورة وباب صندوق جديد، وستتوفر رانجر بهيكل SuperCab و SuperCrew و Wildtrak الرياضي.

السيارة طرحت بتحديثات كبيرة فى الشكل الخارجى والمقصورة، حيث حصلت السيارة على تصميم داخلي جديد وتجهيزات حديثة منها لوحة عدادات رقمية ونظام معلوماتي ترفيهي SYNC4 بشاشة قياسية 10.1 بوصة أو 12 بوصة اختيارى ، ونظام مخصص للطرق الوعرة يمكن السائق من مراقبة خط القيادة وزوية التوجيه، وميل السيارة.

المصدر: الاهرام أوتو

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