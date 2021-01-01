أسعار غريبه لـ «نيسان صني» في سوق السيارات المستعملة

حالة تخبطت شديدة يعيشها سوق السيارات عقب ارتفاع سعر الدولار، والذي أثر على العديد من أسعار السيارات بالسوق المصري ومن بينها السيارات التي تصنع محليا، بزيادات سعرية من بعض الشركات وصلت إلى 80 ألف جنيه على بعض الطرازات.
وفي ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، ونقص المعروض من «السيارات الزيرو»، اتجه الكثير من راغبي امتلاك سيارة خاصة للبحث عن احتياجاتهم في سوق السيارات المستعملة.
لذلك تقدم «الأهرام أوتو»، في السطور التالية أسعار سيارة «نيسان صني»، باختلاف الموديلات والفئات، والتي تم عرضها للبيع عبر أسواق السيارات المستعملة على الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، باختلاف الماركات والموديلات والطرازات، على النحو التالي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!