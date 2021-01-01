أسعار غريبه لـ «نيسان صني» في سوق السيارات المستعملة



نيسان صني نيسان صني

حالة تخبطت شديدة يعيشها سوق السيارات عقب ارتفاع سعر الدولار، والذي أثر على العديد من أسعار السيارات بالسوق المصري ومن بينها السيارات التي تصنع محليا، بزيادات سعرية من بعض الشركات وصلت إلى 80 ألف جنيه على بعض الطرازات.



وفي ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، ونقص المعروض من «السيارات الزيرو»، اتجه الكثير من راغبي امتلاك سيارة خاصة للبحث عن احتياجاتهم في سوق السيارات المستعملة.



لذلك تقدم «الأهرام أوتو»، في السطور التالية أسعار سيارة «نيسان صني»، باختلاف الموديلات والفئات، والتي تم عرضها للبيع عبر أسواق السيارات المستعملة على الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، باختلاف الماركات والموديلات والطرازات، على النحو التالي:

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وتراوحت أسعار «نيسان صني»، في سوق المستعمل ما بين 60 ألف جنيه وحتى 280 ألف جنيه، باختلاف الموديلات والفئات، على النحو التالي:نيسان صني، أتوماتيك، موديل 2018، عداد 80 ألف كيلو، بسعر 205 ألف جنيه.نيسان صني، أتوماتيك، موديل 2017، عداد 100 ألف كيلو، بسعر 190 ألف جنيه.نيسان صني سوبر صالون، أتوماتيك، موديل 2020، عداد 50 ألف كيلو، بسعر 230 ألف جنيه.نيسان صني صوبر صالون، أتوماتيك، موديل 2022، عداد 3 آلاف كيلو، بسعر 280 ألف جنيه.نيسان صني، أتوماتيك، موديل 2016، عداد 100 ألف كيلو، بسعر 180 ألف جنيه.نيسان صني، أتوماتيك، موديل 2008، عداد 200 ألف كيلو، بسعر 145 ألف جنيه.نيسان صني، أتوماتيك، موديل 2019، عداد 70 ألف كيلو، بسعر 220 ألف جنيه.نيسان صني، مانيوال، موديل 1999، عداد 250 ألف كيلو، بسعر 60 ألف جنيه.