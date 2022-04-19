فورد برونكو عالقة في الماء ولا يمكن إنقاذها (صور)

علقت سيارة فورد برونكو في الماء نتيجةً للمد والجزر، بولاية ماين الأمريكية، في 15 أبريل، حيث تم اكتشاف السيارة مهجورة ومغمورة بالمياه على الشريط الرملي، بعد أن تخلى المالك عنها، وهو مقيم في نيوجيرسي، وفقًا لمحطة الأخبار الإذاعية المحلية WDEA .
ومنذ ذلك الحين، حققت شركة سحب محلية نتائج مختلطة في إزالة السيارة، حيث إن الرمال الموجودة أسفل سطح الماء تكون ناعمة جدًا، ما يجعل انقاذ السيارة صعبًا.
وبحسب car buzz، خلال اليوم الأول من محاولة الإنقاذ تم تحريك «برونكو» حوالي 100 قدم فقط، وتم إرسال غواص في وقت لاحق عند ارتفاع المد مع الوسائد الهوائية لمحاولة تعويم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي يبلغ وزنها 4500 رطل.
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