فورد برونكو عالقة في الماء ولا يمكن إنقاذها (صور)



فورد برونكو فورد برونكو

علقت سيارة فورد برونكو في الماء نتيجةً للمد والجزر، بولاية ماين الأمريكية، في 15 أبريل، حيث تم اكتشاف السيارة مهجورة ومغمورة بالمياه على الشريط الرملي، بعد أن تخلى المالك عنها، وهو مقيم في نيوجيرسي، وفقًا لمحطة الأخبار الإذاعية المحلية WDEA .



ومنذ ذلك الحين، حققت شركة سحب محلية نتائج مختلطة في إزالة السيارة، حيث إن الرمال الموجودة أسفل سطح الماء تكون ناعمة جدًا، ما يجعل انقاذ السيارة صعبًا.



وبحسب car buzz، خلال اليوم الأول من محاولة الإنقاذ تم تحريك «برونكو» حوالي 100 قدم فقط، وتم إرسال غواص في وقت لاحق عند ارتفاع المد مع الوسائد الهوائية لمحاولة تعويم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي يبلغ وزنها 4500 رطل.

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فيما وضعت الحكومة المحلية لافتات تحذيرية تخبر الزائرين أن ارتفاع المد قد يتسبب لهم في مأزق وفي قطع السبل بهم، لكن من الواضح أنهم لم يستجيبوا.اعتبارًا من 18 أبريل، لا تزال السيارة عالقة في منزلها شبه المائي، إذ أفادت شركة Island Towing، التي تحاول اخراج سيارة الدفع الرباعي، إنها قطعت حبل قطره 3 بوصات في محاولاتها، بالإضافة إلى شاحنتين مزودتين برافعة لمحاولة التخلص من برونكو.وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون عاديًا بالنسبة للبعض، إلا أن هذا الجسم الكبير الذي يجلس في خليج مليء بالسوائل من صنع الإنسان ليس جيداً على البيئة.https://mediaaws.almasryalyoum.com/news/large/2022/04/19/1785322_0.jpg