سعر صرف الدولار الأمريكي فى مصر اليوم الأربعاء 20-4-2022

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يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.



سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.44 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.



سعر صرف الدولار الأمريكي

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