سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1957 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 696 جنيهًا.



سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 896 جنيها.

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سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1045 جنيها.سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1194جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 525 جنيها.سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10450 جنيها.سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20900 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8410 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :انخفضت أسعار الذهب أمس بقوة تزامنا مع ضعف الطلب على المعدن الأصفر مع تحسن شهية المخاطرة نوعا ما بأسواق العملات، بالإضافة إلى الارتفاع القوي والملحوظ للدولار الأمريكي لأعلى مستوى له منذ عامين بما يضعف الطلب على الذهب.