فيديو .. أبرز الدروس التي نتعلمها من شهر رمضان

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تحدث الشيخ علاء عبود، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أفضل الدروس التي نتعلمها من شهر رمضان .



وقال الشيخ علاء عبود، في فيديو لصدى البلد، إن شهر رمضان تزداد فيه الحسنات بين العبد وربه، ومن أفضل الدروس التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها في شهر رمضان، هي قيمة العفو بين الناس، فهذه القيمة كانت مبدأ من مبادئ الدعوة.



وأضاف، أن النبي لما أخرج من مكة ، وقف على أطرافها وقال "يا مكة إنك والله لأحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت".

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وذكر أن النبي خرج من أحب البلاد إليه، فارا بعقيدته، فجائه جبريل، وقال له "لو شئت لأن أطبق عليهم الجبلين لفعلت، قال مهلا يا جبريل: عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله".وأكد أن موقف النبي كان في قمة العفو، مع أنه لو دعا ربه لاستجاب له، وأطبق عليهم سيدنا جبريل الجبلين، انتقاما مما فعلوه، ولكن النبي تحلى بقيمة العفو بين الناس.أمور تساعد على المواظبة في الصلاةوضع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، روشتة شرعية للمحافظة على الصلاة، وهي أولًا: المبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان، فإن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الأمر الثاني أنه على المسلم أن يكون حريصًا على وضوئه دائمًا كلما انتقض توضأ مرة أخرى، ثالثًا: أن يكون حريصًا على قضاء الصلاة الفائتة حين دخول وقت آخر، حتى لا يتراكم عدد من الأوقات فيتكاسل عن أداء الجميع.ونبه على أن «التسويف» من أهم المشاكل التى تسبب التكاسل عن الصلاة، وهذا يرجع إلى كثرة الانشغالات اليومية، فيترتب على ذلك توالى وتتالى الصلوات، مما يجعل منها عبئًا على المصلى فيكسل عن أدائها.