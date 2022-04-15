المؤسسة الليبية للنفط تعلن توقف نشاط ميناء البريقة النفطي

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النفط

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أمس الثلاثاء توقف نشاط ميناء البريقة النفطي، مما سبب استحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قالت المؤسسة في بيان: إن الخام الليبي يتعرض إلى موجة "إقفالات غير شرعية" في وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا جراء زيادة الطلب العالمي عليه.

وحذر بيان المؤسسة من أن هذه الإقفالات سيكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط.
وكانت السلطات الليبية قد أعلنت خلال اليومين الأخيرين توقف نشاط عدة آبار ومنشآت نفطية نتيجة توترات أمنية.

المصدر: صدى البلد

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