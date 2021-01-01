ناسا تكشف عن كوكب جديد يشبه الأرض تمامًا.«أمل لحياة ثانية»..

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كشفت دراسة جديدة أن هناك كوكب بنفس حجم الأرض تقريبًا يدور في المنطقة الصالحة للسكن، ويمكن أن توجد المياه السائلة على سطحه ما يعني إمكانية الحياة. يبعد هذا الكوكب 300 سنة ضوئية عن الأرض، ويدور حول نجم يبلغ حجمه ربع حجم الشمس.



كواكب تشبه الأرض

أوضحت ناسا أن الأمر المثير هو أنه من بين 2000 كوكب خارجي زائد تم اكتشافه باستخدام الملاحظات من تلسكوب كبلر الفضائي، فإن هذا الكوكب يشبه الأرض إلى حد كبير من حيث الحجم ودرجة الحرارة. قال توماس زوربوشن، المدير المشارك لمديرية المهمات العلمية التابعة لوكالة ناسا في واشنطن، «يمنحنا هذا الكوكب أملًا أكبر في أن أرضًا ثانية تكمن بين النجوم، ونحن في انتظار العثور عليها».وفقًا لموقع (The life hacker)

على الرغم من أن وكالة ناسا قالت أن هناك كواكب خارجية أخرى أقرب إلى الأرض من حيث الحجم، والبعض الآخر قد يكون أقرب في درجة الحرارة. لا يوجد كوكب خارجي آخر أقرب إلى الأرض في كلتا القيمتين.



مواصفات الكوكب المكتشف

يزيد حجم الكوكب المكتشف عن الأرض بمقدار 1.06 مرة، وتبلغ كمية ضوء النجوم 75% من كمية الضوء التي تتلقاها الأرض من الشمس. يعني ذلك أن درجة حرارة الكوكب قد تكون مماثلة لدرجة حرارة كوكبنا أيضًا. على عكس الأرض، فذلك الكوكب يدور حول قزم أحمر معروف بثورات نجمية قد تجعل بيئة الكوكب صعبة لأي حياة محتملة.

اكتشف العلماء ذلك الكوكب عند النظر في الملاحظات القديمة من تلسكوب كبلر الفضائي، الذي انتهت مهمته في عام 2018 عندما نفد الوقود، ولا يزال العلماء يواصلون فحص المعلومات التي أعاد كبلر إلى الأرض.