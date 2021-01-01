لطلاب نظام «أبناؤنا في الخارج» .. بدء الامتحانات الإلكترونية التجريبية

الامتحانات الإلكترونية التجريبية
تشهد الآن، منصة “أبناؤنا في الخارج” التابعة لوزارة التربية والتعليم ، بدء عقد الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب نظام “أبناؤنا فى الخارج” بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي .
وتستمر الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب نظام “أبناؤنا فى الخارج”، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل وحتى يوم الجمعة 22 أبريل 2022 ، وذلك بكافة الدول.
وأوضحت منصة أبناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه سوف تتم إتاحة الامتحانات الالكترونية على مدار اليوم بداية من الساعة 9 صباحاً.
وشددت منصة ابناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم ، على أنه يلزم على طلاب ابناؤنا في الخارج بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي في جميع الدول ، تفعيل البريد الالكتروني للطالب لأداء الامتحانات الالكترونية التجريبية وذلك من خلال الضغط هنا
جدير بالذكر أن الامتحانات الالكترونية التجريبية لطلاب ابناؤنا في الخارج ستكون بدون درجات.
ضوابط عقد الامتحانات الالكترونية التجريبية لـ “أبناؤنا في الخارج”:
دخول الامتحانات الالكترونية التجريبية لابد أن يتم عبر الكمبيوتر او اللاب توب
تأكد من اتصال الكمبيوتر أو اللاب توب بالكاميرا
قم بإيصال السماعة وتأكد من كفاءة سرعة الانترنت
دخول الامتحانات الالكترونية التجريبية لابد أن يتم عبر متصفح google chrome
لبدء الامتحان افتح متصفح google chrome وادخل على الرابط التالي : exam.abroad.moe.gov.eg
اضغط على sign in with microsoft
اكتب اسم المستخدم و اضغط Next
ادخل كلمة السر واضغط sign in
ادخل رقم تليفون او ايميل بديل لك لمساعدتك في حالة نسيان كلمة السر
اضغط على كلمة الاختبارات ولعمل مشاركة للشاشة اضغط على كلمة Share
تأكد من وضوح الصورة قبل بدء الامتحان
ادخل على قائمة الاختبارات واختار الاختبار واضغط بدء الاختبار
بمجرد بدء الاختبار سيظهر عدد الاسئلة واسم الاختبار ومدته والاسئلة المجاب عنها
ستظهر خريطة الأسئلة بالألوان (الأزرق للسؤال الحالي - الأخضر للسؤال المجاب عليه - الابيض للسؤال الغير مجاب عليه - الاصفر للسؤال الذي تم تأجيله - اللون الرمادي للسؤال الذي لم يعرض بعد)
بعد الانتهاء من الاجابة على كل أسئلة الامتحان اضغط على انهاء الامتحان ثم موافق
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