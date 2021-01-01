كيف تفقد 5 كيلو أسبوعيًا من وزنك في رمضان؟



فقدان الوزن فقدان الوزن

فقدان الوزن، من الأهداف التي يسعى الكثير من الأشخاص لتحقيقها خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً أن الصيام يساعدهم على التوقف عن تناول الطعام لأكثر من 14 ساعة متوصلة.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، إن صيام رمضان يعتبر فرصة ذهبية للتخلص من السمنة، بشرط اتباع نظام غذائي صحي عند تناول وجبتي الإفطار والسحور والابتعاد عن الحلويات الرمضانية والمشروبات المحلاة والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.قد يهمك: كيف تتناول حلويات رمضان دون زيادة الوزن؟

وأوضحت فؤاد أن صيام رمضان يشبه إلى حد كبير نظام الصيام المتقطع، أحد أبرز الحميات الغذائية التي تساهم في فقدان الوزن بشكل صحي وآمن.

وأضافت خبيرة التغذية أن الجسم يحتوي على ما لا يقل عن 10 كيلو جرامًا من الدهون، ما يعادل 71 ألف سعرة حرارية، يدفعه الانقطاع عن الطعام أثناء الصيام إلى حرق جزء منها، للحصول على الطاقة وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق، ما يساعد على خسارة الوزن بمعدل يتراوح من 4 إلى 5 كجم في الأسبوع.وكشفت أن صيام رمضان له فوائد صحية أخرى، مثل تنقية الجسم من السموم وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على مكافحة البكتيريا والفيروسات والفطريات.