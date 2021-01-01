انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وسقوط أمطار الليلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر في الأرصاد الجوية، إنه بالرغم من أنه من الناحية الفلكية غداً أول أيام الربيع الذي يصادف 21 مارس من كل عام، لكن مازالت الأجواء شتوية ولا زالت الأجواء المصرية تستقبل كتل هوائية باردة قادمة من شرق أوروبا.
وأوضح "شاهين"، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أننا لا نزال نشهد برودة شديدة في الطقس، بالاضافة لتواجد المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا التي تساعد في تشكل السحب المتوسطة والمنخفضة حيث لازالت مؤثرة.
وأضاف أن درجات حرارة الطقس مستمرة في التراجع هذا الأسبوع، مع انخفاض شديد في درجات حرارة شديدة في المساء، لافتًا إلى أن فصل الربيع يشهد تقلبات مناخية أحياناً في منخفضات ترفع درجات الحرارة لأعلى من قيمها، لكن لازلنا حتى الآن متأثرين بالكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا.
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