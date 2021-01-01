انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وسقوط أمطار الليلة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر في الأرصاد الجوية، إنه بالرغم من أنه من الناحية الفلكية غداً أول أيام الربيع الذي يصادف 21 مارس من كل عام، لكن مازالت الأجواء شتوية ولا زالت الأجواء المصرية تستقبل كتل هوائية باردة قادمة من شرق أوروبا.



وأوضح "شاهين"، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أننا لا نزال نشهد برودة شديدة في الطقس، بالاضافة لتواجد المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا التي تساعد في تشكل السحب المتوسطة والمنخفضة حيث لازالت مؤثرة.



وأضاف أن درجات حرارة الطقس مستمرة في التراجع هذا الأسبوع، مع انخفاض شديد في درجات حرارة شديدة في المساء، لافتًا إلى أن فصل الربيع يشهد تقلبات مناخية أحياناً في منخفضات ترفع درجات الحرارة لأعلى من قيمها، لكن لازلنا حتى الآن متأثرين بالكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا.

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وتابع: "الشهر الأول من شهور فصل الربيع يشهد تقلبات مناخية تميل لفصل الشتاء، لكن الشهرين الأخيرين من فصل الربيع تشهد تقلبات صيفية وأتربة ودرجات حرارة تقارب الـ40 درجة مئوية".وأكد أن فرص تساقط الأمطار متاح هذه الليلة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومستمرة ليوم الغد لكن ستكون خفيفة غير مؤثرة، وانخفاض درجات الحرارة ستكون حتى نهاية الأسبوع، مؤكداً أنه إعتباراً من السبت القادم سترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتكون في متوسطات 19-20 درجة مئوية نهاراً وما بين 10-12 درجة مئوية.ووجه "شاهين" رسالة تحذير للمواطنين قائلا: "الجو شتا ودرجات الحرارة الصغرى لازالت في متوسط 9 درجات مؤية وهذا طقس شديد البرودة ومافيش داعي نخفف الملابس، وبالنسبة لرمضان لحد دلوقتي الجو هيبقى متقلب ما بين إرتفاعات في درجات الحرارة وانخفاضات".