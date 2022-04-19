فيديو .. جنديا أوكرانيا ينجو من الموت بسبب هاتف محمول

نجا جندي أوكراني من الموت المحقق بعد أن اخترقت رصاصة روسية هاتفه المحمول بدل من ان ترشق في قلبه خلال معركة عسركية عنيفة في شرق أوكرانيا.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يوضح مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت يوم الاثنين الجندي المبتسم مع شريط أزرق ملفوف حول ذراعه يشير إلى أنه أوكراني ، يسحب الهاتف التالف من جيبه ويعرضه على أحد رفاقه وبه رصاصه كادت ان تخترق صدره.
فيما يمكن رؤية الرصاصة بوضوح وهي مخترقة شاشة الهاتف، وحولها قطعة معدنية حادة يعتقد أنها جزء من الرصاصة الروسية التي اطلقت عليه.
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