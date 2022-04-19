فيديو .. جنديا أوكرانيا ينجو من الموت بسبب هاتف محمول

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. جنديا أوكرانيا ينجو من الموت بسبب هاتف محمول

صورة الخبر: جنديا أوكرانيا ينجو من الموت
جنديا أوكرانيا ينجو من الموت


نجا جندي أوكراني من الموت المحقق بعد أن اخترقت رصاصة روسية هاتفه المحمول بدل من ان ترشق في قلبه خلال معركة عسركية عنيفة في شرق أوكرانيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يوضح مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت يوم الاثنين الجندي المبتسم مع شريط أزرق ملفوف حول ذراعه يشير إلى أنه أوكراني ، يسحب الهاتف التالف من جيبه ويعرضه على أحد رفاقه وبه رصاصه كادت ان تخترق صدره.

فيما يمكن رؤية الرصاصة بوضوح وهي مخترقة شاشة الهاتف، وحولها قطعة معدنية حادة يعتقد أنها جزء من الرصاصة الروسية التي اطلقت عليه.

وأفادت الصحيفة البريطانية، انه ليس من الواضح بالضبط متى أو أين تم تصوير اللقطات.

فيما يشير تساقطت الثلوج ، إلى أن مقطع الفيديو لم يتم التقاطه في الأيام الأخيرة ، حيث كانت درجات الحرارة في معظم أنحاء شرق وجنوب أوكرانيا.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/04/19/637901647089255378/636x382_MP4_637901647089255378.mp4

المصدر: صحيفة "ديلي ميل"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. جنديا أوكرانيا ينجو من الموت بسبب هاتف محمول

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9482

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager