شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم

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أطول جسر من الزجاج


أعلنت فيتنام عن افتتاح أطول جسر زجاجي في العالم للجمهور، والمعروف باسم "باخ لونج"، وذلك في يوم إعادة التوحيد (30 أبريل) يوم العطلة الوطنية في البلاد.

وقد قدم المسئولون في منطقة موك تشاو آيلاند السياحية بمقاطعة Son La في فيتنام الطول الرسمي للجسر الزجاجي إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للاعتراف به كأطول جسر زجاجي في العالم.

يرتفع الجسر الزجاجي المعلق الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر عن هانوي، بحوالي 500 قدم فوق الأرض، ويبلغ طوله 2073.5 قدمًا في بلدة موك تشاو الواقعة في المرتفعات الشمالية بفيتنام.

يحمل الجسر اسم "باخ لونج"، ومن المقرر أن يفتح أبوابه للجمهور في يوم إعادة التوحيد (30 أبريل)، وهو عطلة وطنية في فيتنام.

كشفت صور ومقاطع فيديو عن شكل الجسر الزجاجي على الإنترنت،وما هو متوقع، كان للهندسة المعمارية الرائعة تأثيرًا عميقًا على مستخدمي الإنترنت والسكان المحليين.

تم تصنيع الجسر من زجاج شديد الصلابة من إنتاج شركة Saint Gobain الفرنسية الرائدة، وقد ذكرت التقارير أن الموقع سيشغل أيضًا نظام تلفريك تم استيراده من كوريا الجنوبية.

عندما يفتح الجسر للجمهور في 30 أبريل، لن تسمح السلطات إلا لـ500 شخص بالسير عليه في كل مرة، وفقًا لما ذكره «هوانج مانه ديوي» المتحدث باسم منطقة جزيرة موك تشاو السياحية.

المصدر: elbalad

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