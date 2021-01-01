شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم

أعلنت فيتنام عن افتتاح أطول جسر زجاجي في العالم للجمهور، والمعروف باسم "باخ لونج"، وذلك في يوم إعادة التوحيد (30 أبريل) يوم العطلة الوطنية في البلاد.
وقد قدم المسئولون في منطقة موك تشاو آيلاند السياحية بمقاطعة Son La في فيتنام الطول الرسمي للجسر الزجاجي إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للاعتراف به كأطول جسر زجاجي في العالم.
يرتفع الجسر الزجاجي المعلق الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر عن هانوي، بحوالي 500 قدم فوق الأرض، ويبلغ طوله 2073.5 قدمًا في بلدة موك تشاو الواقعة في المرتفعات الشمالية بفيتنام.
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