انقسام في ألمانيا بشأن حظر الغاز الروسي

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حظر الغاز الروسي


انضم أرباب العمل والنقابات في ألمانيا إلى معارضة حظر الاتحاد الأوروبي الفوري لواردات الغاز الطبيعي من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، قائلين إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى إغلاق المصانع وفقدان الوظائف في أكبر اقتصاد في الكتلة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال راينر دولجر، رئيس مجموعة أصحاب العمل، وراينر هوفمان، رئيس مجلس إدارة اتحاد النقابات العمالية، في بيان مشترك، إن “عقوبات الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون موجهة للضغط على روسيا مع تقليل الأضرار التي تلحق بالدول التي تفرض العقوبات، وهذا لم يحدث حتي الأن”.

يأتي البيان في الوقت الذي يناقش فيه القادة الأوروبيون عقوبات جديدة محتملة للطاقة ضد النفط الروسي، في أعقاب قرار 7 أبريل بحظر واردات الفحم الروسية ابتداء من أغسطس.

وقال زعماء أوكرانيا إن عائدات صادرات الطاقة الروسية تمول حرب موسكو المدمرة على أوكرانيا ويجب إنهاؤها.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

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