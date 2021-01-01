كاف يسحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023 اليوم



أمم إفريقيا 2023 أمم إفريقيا 2023



تقام اليوم الثلاثاء، قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.



وتجرى قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار العام المقبل، في تمام السابعة والنصف مساء “بتوقيت القاهرة”.



ويتواجد منتخب مصر ضمن التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

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وسيشارك منتخب كوت ديفوار في تصفيات أمم إفريقيا 2023، رغم حجز مقعده في الكان المقبل باعتباره منتخب البلد المستضيف للبطولة.تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2023:يشارك في تصفيات أمم إفريقيا 46 منتخبا يتم تقسيمها على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتأهل منها المتصدر والوصيف.التصنيف الأول:السنغال - المغرب - نيجيريا، مصر - ونس، الكاميرون - الجزائر - مالي - كوت ديفوار- بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية.التصنيف الثانيجنوب إفريقيا - الرأس الأخضر - غينيا - الجابو - بينين - أوغندا - زامبيا - الكونغو - غينيا الاستوائية - مدغشقر - كينيا - سيراليون.التصنيف الثالثناميبيا - موريتانيا - غينيا بيساو - النيجر - ليبيا- موزمبيق - مالاوي - توجو - زيمبابوي - جامبيا - أنجولا - جزر القمر.التصنيف الرابعتنزانيا - إفريقيا الوسطى - السودان - رواندا - بوروندي - إثيوبيا - إي سواتيني - ليسوتو - بوتسوانا - ليبيريا - جنوب السودان - ساو تاومي.