لمكافحة الشيخوخة.. للسيدات تناولي هذه الأطعمة

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لمكافحة الشيخوخة

مكافحة الشيخوخة من الأشياء التي تسعى العديد من الفتيات، وذلك للحصول على بشرة ناعمة ومتألقة، وتعمل الأطعمة التي نتناولها في المساعدة في محاربة التجاعيد والالتهابات، إضافة إلى تعزيز الكولاجين والترطيب لبشرة صحية وشابة.

الأطعمة التي تحارب الشيخوخة

الشوكولاتة
تقدم الشوكولاتة الداكنة بعض الفوائد الجادة لمكافحة الشيخوخة، فتساعد حبوب الكاكاو ، المكون الرئيسي في الشوكولاتة الداكنة ، المليئة بمضادات الأكسدة أن تقلل الالتهاب الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، وتزيد من الدورة الدموية وتساعد بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة بشكل أفضل، هذه تركيبة رابحة لبشرة متوهجة وصحية.

الشوكولاتة الداكنة غنية أيضًا بالمغنيسيوم ، وهو عنصر غذائي آخر لمكافحة الالتهابات، يقلل المغنيسيوم من التوتر ويحسن مدة النوم وجودته ، مما يلعب دورًا في شيخوخة الجلد.

البطيخ
يحتوي البطيخ على فيتامينات A و C و E - والتي تعمل جميعها على تعزيز صحة الجلد - ومضادات الأكسدة القوية مثل اللايكوبين ، مما يجعله الغذاء الأمثل للبشرة الشابة، يعتبر البطيخ أيضًا مرطبًا بشكل خطير ، حيث أنه يحتوي على 92? من الماء ، والبقاء رطبًا ضروري للحفاظ على بشرتك متوهجة وحيوية.

المصدر: webmd

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