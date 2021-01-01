فوائد عديدة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟



تناول القهوة تناول القهوة



يفضل العديد من الأشخاص تناول كوب من القهوة خلال اليوم، فالكثير من الأشخاص يعلموا أن القهوة تساعد على التركيز والنشاط.



ولكن القهوة تحتوي على العديد من الفوائد الأخرى اهمها.



إنقاص الوزن

تحتوي القهوة على المغنيسيوم والبوتاسيوم ، مما يساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين ، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة.

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