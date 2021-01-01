تعرف على 10 فوائد لـ الملح الخشن



فوائد لـ الملح الخشن فوائد لـ الملح الخشن



قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، فوائد الملح الخشن.



فوائد الملح الخشن

- يحسّن عمليّة الهضم، كما يستعمل كمليّن للأمعاء، وفاتح للشهيّة، ولعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.



- يحافظ على درجة الحموضة بالجسم، ويسهل امتصاص المعادن بالجسم.

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- يوازن بين ضغط الدم المرتفع و المنخفض، ممّا يساعد على استقرار ضغط الدم.- يقضي على الخلايا الميتة والدهون بالجسم، كما يقلّل الرغبة بالأكل، فيساعد على فقدان الوزن.- يدخل في علاج الروماتيزم، والهربس، وتهيّج الجلد الناتج عن لدغات الحشرات. يقضي على الديدان في المعدة عندما يضاف لليمون، كمايوقف التقيّؤ.- يفيد في حالة الإنفلونزا.- يخفف من آلام الحلق وتورمه، كما يدخل في علاج أمراض الجهاز التنفسيّ، والجيوب الأنفيّة.- يعد معطر للفم، ومبيض للأسنان.- يتغلب على تقلصات وتشنّجات العضلات المؤلمة.- يحسن من جهاز المناعة، والتنفسيّ، والدورة الدمويّة أيضاً.· يزيد من قوة العظام والأنسجة الضامّة.·يساعد على الاسترخاء عن طريق خلطه بماء الاستحمام.· يزيل السموم من الجسم.. يزيل الخلايا الميتة والأوساخ من الشعر، عن طريق خلطه مع الشامبو الخاصّ بك، وغسله بالماء البارد بعد ذلك.· استعمال الملح الفارسيّ علاجياً لعلاج تضخم الجلد، اعصري ليمونة، وأضيفي لها الزنجبيل، والملح الصخري، ويتمّ شربه في الصبح والمساء.· لإزالة الإصفرار تحت الأظافر، فيجعلها تبدو بشكل أجمل.· استعمال الملح الفارسيّ جمالياً يستعمل لعمل سبا للجسم، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن.·يجدد شباب البشره، ويجعلها تبدو أصغر سناً، كما يزيل خلايا الجلد الميت.·يستعمل كمطهّر لحبّ الشباب.