يطرح تيك توك يطرح أداة تأثيرات الواقع المعزز

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قرر تطبيق تيك توك طرح أداة تأثيرات الواقع المعزز (Effect House) لجميع المبدعين والمطورين بعد إطلاق اختبار تجريبي لها الخريف الماضي.



وتتيمز أداة Effect House بعمل تأثيرات كاميرا الواقع المعزز (AR) الخاصة بها والتي يمكن استخدامها من قِبل مستخدمي التطبيق الآخرين في مقاطع الفيديو.



وقالت الشركة في بيان لها: “إن منصة التأثيرات ستكون مفتوحة لجميع المبدعين والمصممين والمطورين من جميع أنحاء العالم وستتضمن أدوات وموارد تعليمية”.

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وأضافت: “سواء أكنت تنتقل إلى عوالم جديدة باستخدام الشاشة الخضراء أم تجميد الإطارات باستخدام Time Warp Scan فإن التأثيرات الإبداعية تمكن المبدعين من التعبير عن أنفسهم، والترفيه، ومشاركة القصص من خلال مجموعة واسعة من التنسيقات الجذابة والغامرة”.علاوة على هذا ذكر تطبيق تيك توك أن التأثيرات الجديدة ستخضع لإرشادات معينة من أجل الموافقة عليها للاستخدام. كما أنه سيتم حظر التأثيرات التي تعزز التلوين أو الصور النمطية السلبية ضد المجموعات المحمية والتأثيرات التي تصور الجراحة التجميلية.وتعد التأثيرات مثل Green Screen دعامة أساسية في محتوى تطبيق تيك توك، وغالبًا ما يصنع المبدعون مقاطع فيديو باستخدام التأثيرات كجزء من اتجاه سائد. وأوضح تيك توك أن أكثر من 1.5 مليار مقطع فيديو باستخدام التأثيرات قد حقق أكثر من 600 مليار مشاهدة على مستوى العالم.والمثير للاهتمام أن تطبيق تيك توك تتابع التحركات التي تم إجراؤها على منصات أخرى منذ سنوات؛ إذ قدم Snapchat وInstagram أدوات إنشاء الواقع المعزز (AR) مماثلة على مدار السنوات العديدة الماضية، مع ظهور بعض التأثيرات وظهورها على صفحات المشاهير والمؤثرين.يذكر أن تطبيق تيك توك عبارة عن شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو مملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية. وتُستخدم منصة الوسائط الاجتماعية لإنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، مثل الرقص والكوميديا والتعليم، والتي تتراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى ثلاث دقائق.ويُعد تيك توك نسخة دولية من Douyin، والذي تم طرحه في الأصل بالسوق الصينية في سبتمبر 2016. وفي وقت لاحق تم إطلاق تيك توك في عام 2017 لنظامي iOS وأندرويد في معظم الأسواق الصين القارية. ومع ذلك أصبح متاحًا في جميع أنحاء العالم فقط بعد اندماجه مع خدمة وسائط اجتماعية صينية أخرى، وهي ميوزكلي، في 2 أغسطس 2018.