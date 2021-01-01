بالغردقة .. احتراق لنش سياحى وإنقاذ طاقمه وركابه بينهم سياح



احتراق لنش سياحى احتراق لنش سياحى



اندلع منذ قليل حريق بواحد من اكبر مراكب السفارى السياحية بالغردقة وذلك أمام سواحل مدينة الغردقة ويدعى " سكوبا سين" وذلك فور خروجه لرحلة سفارى حيث شبت النيران بمجرد خروجه من مارينا الغردقة وسيطرت النيران على كافة جسد المركب .



كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الاحمر إخطارا باندلاع النيران بمركب "سكوبا سين وعلى متنه عدد من السياح من جنسيات مختلفة كان قد خرج لرحلة سفارى غوص شمال مدينة الغردقة وقد شبت النيران بجسد المركب وسيطرت على كامل جسده وقد تم انتشال وإخراج جميع السياح وطاقم المركب ولا توجد أى خسائر بشيرة فيما أتت النيران على كامل جسد المركب الذى تصل تتعدى تكلفته 30 مليون جنيه.



على الجانب الآخر شهدت الرحلات البحرية باللنشات وزيارة جزيرة الجفتون ومناطق العوص والشواطئ بالبحر الأحمر، اليوم ، إقبالًا من المصريين والسائحين، وشجع الطقس المشمس المصريين والسائحين على النزول للبحر أمام شواطئ القرى السياحية والقيام برحلات الغطس والأنشطة للبحرية وزيارة الجزر البحرية والمحميات الطبيعية.

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