ميدو يناشد إدارة الرجاء عدم إثارة الفتن قبل مواجهة الأهلي



ميدو ميدو



ناشد أحمد حسام ميدو، مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أثق في أن إدارة الرجاء المغربي سوف تستقبل بعثة الأهلي أفضل استقبال في المغرب قبل مواجهة الإياب".





وأضاف: "أوجه التحية لمجلس إدارة الأهلي على خطابه الذي يحث على الروح الرياضية والابتعاد عن إثارة الفتن".





وواصل: "على مجلس إدارة الرجاء المغربي إصدار بيان مماثل لبيان الأهلي من أجل الحث على الروح الرياضية قبل المباراة".

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وختم حديثه قائلا: "الإخراج التلفزيوني ليس له علاقة بما حدث في مباراة الأهلي والرجاء بشأن الأخطاء التحكيمية".