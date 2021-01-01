قبل إطلاق Galaxy Z Fold4..بدء إنتاج قلم S-Pen الجديد

هذا الموضوع بدء إنتاج قلم S-Pen الجديد قبل إطلاق Galaxy Z Fold4 ظهر على التقنية بلا حدود.
ستطلق شركة سامسونج هاتف Galaxy Z Fold4 في شهر أغسطس. وعلى مدار الأسابيع الماضية، ظهرت تفاصيل عن الجهاز القابل للطي، ويبدو ان سامسونج تستعد بالفعل لهذا الإطلاق.
فقد بدأت سامسونج الآن الإنتاج التسلسلي لقلم S-Pen الخاص بهاتف Galaxy Z Fold4 عبر العديد من البلدان في أوروبا وآسيا. وهذا بالطبع يؤكد أن Galaxy Z Fold4 سيقدم دعم S-Pen. أمرًا ليس مفاجئًا بالنظر إلى ان Galaxy Z Fold3 يدعم بالفعل S-Pen.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!