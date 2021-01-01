قبل إطلاق Galaxy Z Fold4..بدء إنتاج قلم S-Pen الجديد

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صورة الخبر: Galaxy Z Fold4
Galaxy Z Fold4

هذا الموضوع بدء إنتاج قلم S-Pen الجديد قبل إطلاق Galaxy Z Fold4 ظهر على التقنية بلا حدود.

ستطلق شركة سامسونج هاتف Galaxy Z Fold4 في شهر أغسطس. وعلى مدار الأسابيع الماضية، ظهرت تفاصيل عن الجهاز القابل للطي، ويبدو ان سامسونج تستعد بالفعل لهذا الإطلاق.

فقد بدأت سامسونج الآن الإنتاج التسلسلي لقلم S-Pen الخاص بهاتف Galaxy Z Fold4 عبر العديد من البلدان في أوروبا وآسيا. وهذا بالطبع يؤكد أن Galaxy Z Fold4 سيقدم دعم S-Pen. أمرًا ليس مفاجئًا بالنظر إلى ان Galaxy Z Fold3 يدعم بالفعل S-Pen.

من المرجح أن يحتوي Galaxy Z Fold4 على فتحة S-Pen، حيث يُفترض أن سامسونج قد صممت الهاتف ليضم S-Pen.

ووفقًا لشائعات أخرى، فإن Galaxy Z Fold4 سيحتوي على آلية مفصلية جديدة، وهي Super UTG جديدة. وسيستعير الهاتف معظم كاميرات هاتف Galaxy S22 Ultra ولكن مع بطارية أكبر بعض الشيء.

المصدر: بوابه المتميز

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