Tesla لن تتضمن شاحن محمول عند شرائها بعد الآن

توقفت Tesla عن تضمين حزمة Mobile Connector المجانية مع طلبات السيارات الجديدة. ولقد تم رصد التغيير لأول مرة بواسطة مستخدم Tesla_Adri على تويتر، ثم أكده لاحقًا الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.
سيتم بيع الشاحن بشكل منفرد ويبلغ سعره حاليًا 275 دولار، ويتيح لك هذا الشاحن توصيل Tesla بمأخذ الحائط والحصول على ما يقرب من ميلين إلى ثلاثة أميال من النطاق بعد ساعة من الشحن.
وقال إيلون ماسك ردًا على أحد الأشخاص الذين علقوا على الخبر بعد ان تم مشاركته على نطاق واسع من قبل المستثمر سوير ميريت: “كانت إحصائيات الاستخدام منخفضة للغاية، لذا بدت مبذرة”. وأضاف: “على الجانب الإيجابي سنقوم بتضمين المزيد من محولات القابس مع مجموعة Mobile Connector.”
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