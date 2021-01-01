27 أبريل في الهند إطلاق الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 5



Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5

تستعد شاومي لإطلاق هاتفها الرائد المرتقب بشدة؛ وهو Xiaomi 12 Pro. لكن الهاتف الذكي لن يصل وحده في 27 أبريل، حيث من المتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن Xiaomi Pad 5.



ووفقًا لتقرير 91Mobile، كشف المسرب الشهير Yogesh Brar أن شاومي ستطلق Pad 5 في الهند في 27 أبريل.



ووفقا للشائعات، سيكون Pad 5 هو أول جهاز لوحي يتم إطلاقه في الهند منذ فترة طويلة، ومن المحتمل أن يصل الجهاز الجديد مع ملحقات مثل القلم ولوحة المفاتيح القابلة للفصل أيضًا.

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سيأتي الجهاز مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 860 مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.كما أنه يعمل بنظام تشغيل Android 11 المستند إلى واجهة MIUI 12.5، ويتم تشغيله بواسطة بطارية كبيرة بسعة 8720 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.