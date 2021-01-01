27 أبريل في الهند إطلاق الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 5

تستعد شاومي لإطلاق هاتفها الرائد المرتقب بشدة؛ وهو Xiaomi 12 Pro. لكن الهاتف الذكي لن يصل وحده في 27 أبريل، حيث من المتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن Xiaomi Pad 5.
ووفقًا لتقرير 91Mobile، كشف المسرب الشهير Yogesh Brar أن شاومي ستطلق Pad 5 في الهند في 27 أبريل.
ووفقا للشائعات، سيكون Pad 5 هو أول جهاز لوحي يتم إطلاقه في الهند منذ فترة طويلة، ومن المحتمل أن يصل الجهاز الجديد مع ملحقات مثل القلم ولوحة المفاتيح القابلة للفصل أيضًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!