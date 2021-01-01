تسريب مواصفات عن هاتف Sony Xperia 1 IV

لقد أصبح لدينا فكرة أفضل عما يمكن أن نتوقعه من هاتف Sony Xperia 1 IV هذا العام بفضل عدد قليل من التسريبات الجديدة. فقد ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن الأسعار، وسرعة الشحن التي قد يقدمها الهاتف، والاسم الجديد الذي من المحتمل ان يتغير الهاتف إليه.
فقد كشف المصدر Notebookcheck.net ان هاتف Xperia 1 IV قد يصل باسم مختلف تمامًا، إذ تميل إستراتيجية تسمية Sony الحديثة لهواتفها إلى أن تكون مربكة بعض الشيء، لذلك نأمل أنه إذا كان هناك تغيير في الاسم، فسيكون باسم ابسط.
هناك أيضًا معلومات من ملف تنظيمي للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة مفاده أن الهاتف الجديد سيدعم الشحن السريع بقوة 30 واط تمامًا مثل Xperia 1 III. ومع ذلك، يُقال إن سعة البطارية تزداد من 4500 مللي أمبير إلى 5000 مللي أمبير.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!