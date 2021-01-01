تسريب مواصفات عن هاتف Sony Xperia 1 IV

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صورة الخبر: Sony Xperia 1 IV
Sony Xperia 1 IV

لقد أصبح لدينا فكرة أفضل عما يمكن أن نتوقعه من هاتف Sony Xperia 1 IV هذا العام بفضل عدد قليل من التسريبات الجديدة. فقد ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن الأسعار، وسرعة الشحن التي قد يقدمها الهاتف، والاسم الجديد الذي من المحتمل ان يتغير الهاتف إليه.

فقد كشف المصدر Notebookcheck.net ان هاتف Xperia 1 IV قد يصل باسم مختلف تمامًا، إذ تميل إستراتيجية تسمية Sony الحديثة لهواتفها إلى أن تكون مربكة بعض الشيء، لذلك نأمل أنه إذا كان هناك تغيير في الاسم، فسيكون باسم ابسط.

هناك أيضًا معلومات من ملف تنظيمي للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة مفاده أن الهاتف الجديد سيدعم الشحن السريع بقوة 30 واط تمامًا مثل Xperia 1 III. ومع ذلك، يُقال إن سعة البطارية تزداد من 4500 مللي أمبير إلى 5000 مللي أمبير.

اما عن الأسعار، فسيكون سعر الهاتف على الأرجح من 1400 دولار إلى 1600 دولار، على الرغم من أنه يبدو أن هذا سيعتمد جزئيًا على المنطقة التي سيتم إطلاق الهاتف بها.

المصدر: بوابه المتميز

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