هاتف مصفح جديد سيأتي بكاميرات ليلية فائقة!

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كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات هاتف Doogee القادم الذي سيكون من بين أفضل الهواتف المتينة من حيث التقنيات وقدرات التصوير.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Doogee S98 Pro من المنتظر ان يظهر رسميا في مايو المقبل كنسخة معدلة عن هاتف Doogee S98 الذي ظهر مؤخرا.



وسيحصل الهاتف على قدرات تصوير فائقة بفضل كاميرته الأساسية التي ستحوي عدسة أساسية مجهزة بمستشعر Sony IMX582 بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعرا آخر للتصوير الليلي من نوع Sony IMX350 بدقة 20 ميغابيكسل، كما سيعمل في الكاميرا مستشعر حراري للتصوير الليلي أيضا.

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وسيزود الهاتف أيضا بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل مجهزة بمستشعر Samsung S5K3P9SP، كما سيحصل على هيكل متين جدا مقاوم للماء والغبار ومحمي من الصدمات بفضل طبقاته المصنوعة من المعدن والبلاستيك المقوى والمطاط.وسيجهز الهاتف أيضا بنظام تشغيل "أندرويد-12"، وشاشة بمقاس 6.3 بوصة محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSD، إضافة لبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم ميزة الشحن السريع وميزة الشحن اللاسلكي.