هاتف مصفح جديد سيأتي بكاميرات ليلية فائقة!

كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات هاتف Doogee القادم الذي سيكون من بين أفضل الهواتف المتينة من حيث التقنيات وقدرات التصوير.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Doogee S98 Pro من المنتظر ان يظهر رسميا في مايو المقبل كنسخة معدلة عن هاتف Doogee S98 الذي ظهر مؤخرا.
وسيحصل الهاتف على قدرات تصوير فائقة بفضل كاميرته الأساسية التي ستحوي عدسة أساسية مجهزة بمستشعر Sony IMX582 بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعرا آخر للتصوير الليلي من نوع Sony IMX350 بدقة 20 ميغابيكسل، كما سيعمل في الكاميرا مستشعر حراري للتصوير الليلي أيضا.
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