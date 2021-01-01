مستوحاة من المريخ..مازيراتي تكشف عن نسخة واحدة من جريكال

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صورة الخبر: مازيراتي
مازيراتي

تعرض مازيراتي نسخة مميزة من سيارتها جريكال باسم “مهمة من المريخ”، والمستوحاة من الكوكب الأحمر.

تتميز السيارة بلون خارجي برتقالي تشبه المعادن المنصهرة وبطبقة إضافية من الأحمر المتجمد والغبار المعدني كما تصف مازيراتي. تقف السيارة على جنوط مميزة، وتزعم الشركة أيضاً أن الإطارات نفسها صنعت من مزيج مخصص للمريخ. وتشمل الإضافات الخارجة الأخرى شعار مازيراتي خلف النوافذ بتأثيرات خاصة وتظليل ذهبي للنوافذ.

في الداخل تحصل السيارة على مقاعد خاصة من اللون الرمادي والأسود مستوحاة من بدلات رواد الفضاء مع شعار مازيراتي باللون الأحمر، كما توجد رسومات للمجموعات النجمية على السقف البانورامي وبعض الخطوط التزيينية للكونسول الوسطي.

المصدر: سعودى شفت

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