تعلن ميني عن كوبر S Resolution بنكهة كلاسيكية

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صورة الخبر: كوبر S Resolution
كوبر S Resolution

تحتفل ميني بماضيها من خلال الكشف عن نسخة مخصصة من كوبر S باسم Resolution مقتبسة من تاريخ العلامة التجارية.

تتميز السيارة بلونها الخارجي الأخضر مع سقف ومرايا باللون الأبيض، وتحمل السيارة خطوط متوازية على غطاء المحرك من درجات اللون الذهبي، في الداخل تميزت المقاعد بقماش من اللون الزيتي الغامق وبنمط من الخطوط المتوازية على الكونسول الوسطي تشبه تلك التي في الخارج.

تتوفر فئة Resolution حصرياً على أساس كوبر S ذات البابين، وتكلف فقط ما يعادل 3,750 ريال أكثر من الفئة الأساسية، وتعمل بمحرك 2.0 لتر ينتج 189 حصان و279 نيوتن-متر يتصل بناقل حركة من يدوي من 6 سرعات وتوفر تسارع 0-100 كم/س في 6.6 ثانية فقط. ويتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي الكتلش مع تسارع 0-100 في 6.4 ثانية.

المصدر: سعودى شفت

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