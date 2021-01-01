أو سي تي تجري تعديلات تقنية على أودي RS Q8

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صورة الخبر: أودي RS Q8
أودي RS Q8

أجرت شركة النمساوية أو سي تي (O.CT) تعديلات تقنية على السيارة أودي RS Q8 لرفع معدلات أدائها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الشركة ، أن التعديلات التي تم إجراؤها على المحرك V8 سعة 4 لتر، زادت قوته في المرحلة الأولى من 600 إلى 700 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 800 إلى 900 نيوتن/ متر.

كما رفعت مرحلة التعديل الثانية معدلات الأداء إلى 735 حصان/950 نيوتن متر، في حين تأتي السيارة المعدلة في المرحلة النهائية بقوة 802 حصان/1030 نيوتن/ متر.

وأضافت الشركة أنه تم زيادة الخصائص الأيروديناميكية بالسيارة؛ حيث تم تجهيزها بجنوط قياس 23 بوصة، مع خفض الهيكل عن طريق نوابض جديدة لمجموعة التعليق.

المصدر: Egypt automotive

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