أو سي تي تجري تعديلات تقنية على أودي RS Q8



أودي RS Q8 أودي RS Q8

أجرت شركة النمساوية أو سي تي (O.CT) تعديلات تقنية على السيارة أودي RS Q8 لرفع معدلات أدائها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وأوضحت الشركة ، أن التعديلات التي تم إجراؤها على المحرك V8 سعة 4 لتر، زادت قوته في المرحلة الأولى من 600 إلى 700 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 800 إلى 900 نيوتن/ متر.



كما رفعت مرحلة التعديل الثانية معدلات الأداء إلى 735 حصان/950 نيوتن متر، في حين تأتي السيارة المعدلة في المرحلة النهائية بقوة 802 حصان/1030 نيوتن/ متر.

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وأضافت الشركة أنه تم زيادة الخصائص الأيروديناميكية بالسيارة؛ حيث تم تجهيزها بجنوط قياس 23 بوصة، مع خفض الهيكل عن طريق نوابض جديدة لمجموعة التعليق.