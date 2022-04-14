سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1990 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 693 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 891 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1040 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1188جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 520pجنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10400جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20800جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8370 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :انطلقت الملاذات الآمنة في سباق محموم أمس، حيث أقبل المتداولين على اقتناء الذهب والدولار في ظل تصاعد حدة التوترات في شرق أوروبا. تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات بحركة قد تأتي أعنف من الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع المقبل بشأن تحريك الفائدة.