أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-4-2021



اسعار العملات اسعار العملات

شهدت أسعار العملات الأجنبية و العربية تباينا أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، اليوم الإثنين 19 أبريل 2021 وقد أنهى سعر اليورو مقابل الجنيه تعاملات أمس بارتفاع طفيف ، و تراجع فى سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، بينما شهد الدولار و الريال السعودي و الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارا نسبيا، كما جاء فى التقرير اليومى لـ “المال”.



وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم.



سعر الدولار في البنوك المصرية

كما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي

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و قدم البنك المصري لتنمية الصادرات، سعر الدولار عند أعلى مستوى له في السوق، بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، عند 15.69 جنيه للشراء.بينما عرض بنك التنمية الصناعية، أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق المصرية، عند 15.61 جنيه للشراء.وتداولت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، بتعاملات اليوم، لدى البنك الأهلي المصري، و بنك مصر ، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.وسجل سعر العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، لدى بنك الإسكندرية .سعر اليورو في البنوك المصريةكما استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 18.72 جنيه للشراء، و 18.85 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.وعرض أعلى قيمة لسعر اليورو في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك المصري لتنمية الصادرات عند 18.70 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع.وتداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 18.64 جنيه للشراء، و 18.85 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عند مستوى 18.64 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبينما استقرت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه عند مستوى 21.61 جنيه للشراء، و 21.76 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.و عرض البنك المصري لتنمية الصادرات أعلى مستوى للجنيه الإسترليني عند 21.84 جنيه للشراء، و 22.04 جنيه للبيع.وعلى مستوى أدنى سعر للعملة الأنجليزية داخل السوق المحلية، جاء عند 21.44 جنيه للشراء و21.77 للبيع داخل بنك الكويت الوطني .و سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وبنك مصر 21.56 جنيه للشراء.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةو جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى بداية تداولات اليوم مستقرا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وعرض أعلى قيمة للريال السعودي في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.تداول المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 4.03جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.وتداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر ، عند 4.16جنيه للشراء.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةواستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.ويتداول أعلى سعر للعملة الإماراتية أمام الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء و4.28 للبيع داخل بنك بلوم.و سجل المصرف المتحد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.وعرض سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر ، عند 4.25جنيه للشراء ، و 4.28 جنيه للبيع.