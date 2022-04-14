في 2022 البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%

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صورة الخبر: البنك الدولي
البنك الدولي

خفض البنك الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي عن العام الجاري إلى 3.2% من 4.1%، في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمتمثلة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع التضخم.

من جانبه قال “ديفيد مالباس” رئيس البنك الدولي اليوم الإثنين إن رفع الفائدة وحده سيؤدي إلى تفاقم أزمة عدم المساواة المتزايدة بالفعل، لذلك تحتاج البنوك المركزية إلى المزيد من الأدوات لمكافحة التضخم.

وشدد البنك أنه يعد لبرنامج تمويل الاستجابة للأزمات مدته 15 شهرًا بقيمة 170 مليار دولار، مع تخصيص 50 مليار دولار للاستخدام في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشار “مالباس” إلى أن خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي يرجع إلى انكماش متوقع بنحو 4.1% في اقتصاد أوروبا وآسيا الوسطى التي تضم أوكرانيا وروسيا.

المصدر: اموال الغد

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