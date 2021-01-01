أقوي الحيوانات ذاكرة في العالم..أشهرها الدولفين..



الدولفين الدولفين

تتميز الحيوانات عن بعضها البعض في البنية الجسدية، إضافةً لاختلافها في الصفات والقدرات؛ فمثلا بعضها قادر على التكيّف مع الظروف البيئية المتنوعة، والآخر قادرة على الصيد والإنجاب، فضلا عن أن لكل حيوان قدرة ذهنية خاصة به، إذ يمكن لبعضها تذكر المواقف والوجوه، والبعض الآخر يتمتع بذاكرة قوية حديدية.



وهناك بعض الحيوانات تتمتع بأقوي ذاكرة في العالم من أبرزها:



_ الدولفين

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لدى الدلافين ذاكرة قوية تمكنهم من التعرف على الأصوات بعد الانفصال، وثبت ذلك من خلال دراسة أجريت على دولفين أنف الزجاجة، إذ استطاع أن يتعرف على صوت صفير الدلافين الأخرى بعد مرور عشرين عاماً، ويعد الصفير بمثابة علامة فارقة لهم، تمكنهم من الحفاظ على روابطهم الاجتماعية، وينتمي الدولفين للثدييات، وهو مغزلي الشكل، ويبلغ طوله ثلاثة أمتار، ويصنف كنوع من الحيتان المسننة والودودة؛ إذ يظهر تفاعلاً مع البشر من خلال مزاحه معهم._ الشمبانزيهو نوع من القردة، يُولد بذاكرة عاملة تصنف كجزء نشيط من الذاكرة قصيرة الأمد، ومساحة عمل ذهنية تمكنه من العمل على أكثر من فكرة في الوقت نفسه، وهي العامل المساعد له على التكييف في بداية حياته؛ إذ تمكنه من التنقل بين الأغصان للحصول على الغذاء، وتساهم ايضاً في عملية اتخاذ القرار عند تعرضه للهجوم أو الخطر.وفي دراسة لمعهد أبحاث جامعة كيوتو تم عرض عدد من الأرقام بشكل عشوائي أمام الشمبانزي، وبعد ازالتها تمكن من ترتيبها حسب تسلسلها ومكان تواجدها، كما تمكن فيما بعد من تعلم الأرقام بشكل تصاعدي من 1-19._ الجملتشير الدراسات بأن الجمل يتمتع بذاكرة حديدية، وهو ثاني أقوى الحيوانات ذاكرة؛ ويُعزى ذلك لقدرته الهائلة على الحفظ والتذكر مهما طالت المدة والتي تقدر بالسنوات، ولدى الجمل الذكر قدرة كبيرة على تذكر الوجوه حتى وإن غابوا عنه لفترة طويلة، كما يتصف بالغيرة الشديدة على أنثاه، وقدرته على الدفاع المستميت عنها في حال إهانتها أو إيذائها، كما يعد من أكثر الحيوانات محافظةً؛ فلا يقوم بالمعاشرة أمام الآخرين، ويتبع أسلوب الانتقام لمن يراه في هذا الموضع._ الخيلتعتبر الخيول حيوانات ذكية، وبحسب دراسة حديثة تبين أن الخيول تتمتع بذاكرة أقوى من الفيلة، فهي تمتلك القدرة على فهم الكلمات أكثر من الحيوانات الاخرى، كما تساعدها ذاكرتها في تذكر الاشخاص وتصرفاتهم، وذلك ما أكدته تجارب البدو؛ إذ تبين قدرة الخيل على تذكر الأماكن التي قطنت فيها وأثر صاحبها، هذا إضافةً ليقظة أحاسيسها وسرعة تفاعلها مع البشر.