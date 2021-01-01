مصادرة ديك في لبنان بسبب "إزعاج الجيران"

آخر الأخباراخبار منوعة › مصادرة ديك في لبنان بسبب "إزعاج الجيران"

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

صادرت شرطة بلدية منطقة الغبيري في لبنان، ديكا من داخل مبنى سكني في منطقة الشياح، جراء "شكاوى الحي" من الإزعاج الذي يسببه لهم.

وبحسب الإخطار الموجه من بلدية الغبيري إلى أحد المواطنين، فإنه بناء على "شكاوى الحي بقيام أحد السكان بتربية دواجن داخل المبنى، ما تسبب بالصياح الدائم وإزعاج الجيران وإقلاق راحتهم"، أقدمت شرطة الغبيري على مصادرة ديك من داخل مبنى سكني في منطقة الشياح- شارع جامع الطيونة.

هذا وجرى إزالة الدواجن من مكانها في المبنى السكني، ومطالبة صاحبها بـ"نقلها إلى أماكن مخصصة لها حصراً واحترام حقوق السكان، وذلك تحت طائلة اتّخاذ كامل الإجراءات القانونية والجزائية بحقه"، ضمن الإجراءات التي اتخذتها البلدية.

من جهته، قال رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، لصحيفة "النهار" معلقا: "إن هذا الإجراء عادي وروتيني، وسط تكرار اقتناء الحيوانات الأليفة في المنازل خصوصا في المدن، بحيث يقوم السكان أحياناً بتربية كلب أو دجاج على الأسطح، في حين أن الشقق ضيقة وملتصقة ببعضها، لذلك تعمد البلدية على ضبط هذه الحيوانات منعاً لإزعاج السكان"، لافتا إلى أن "هذه الحيوانات تنقل إلى متنزه طيور تابع للبلدية، إلى أن يعاود صاحبها استلامها ونقلها إلى مكان ريفي خارج المدينة".

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصادرة ديك في لبنان بسبب "إزعاج الجيران"

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50012

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager