مصادرة ديك في لبنان بسبب "إزعاج الجيران"

صادرت شرطة بلدية منطقة الغبيري في لبنان، ديكا من داخل مبنى سكني في منطقة الشياح، جراء "شكاوى الحي" من الإزعاج الذي يسببه لهم.
وبحسب الإخطار الموجه من بلدية الغبيري إلى أحد المواطنين، فإنه بناء على "شكاوى الحي بقيام أحد السكان بتربية دواجن داخل المبنى، ما تسبب بالصياح الدائم وإزعاج الجيران وإقلاق راحتهم"، أقدمت شرطة الغبيري على مصادرة ديك من داخل مبنى سكني في منطقة الشياح- شارع جامع الطيونة.
هذا وجرى إزالة الدواجن من مكانها في المبنى السكني، ومطالبة صاحبها بـ"نقلها إلى أماكن مخصصة لها حصراً واحترام حقوق السكان، وذلك تحت طائلة اتّخاذ كامل الإجراءات القانونية والجزائية بحقه"، ضمن الإجراءات التي اتخذتها البلدية.
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