هل مرض البرص وراثي أم معدي وكيف ينتقل؟



مرض البرص مرض البرص

يخلط الكثيرون بين مرض البرص ومرض البهاق؛ ولهذا يعتقد البعض أن مرض البرص معدي وينتقل من خلال التلامس أو استخدام أدوات الغير، والحقيقة أن مرض البرض ومرض المهاق أمراض ليست معدية، ولا تنتقل من شخص لآخر، ومن هنا نتعرف فيما يلي إلى بداية مرض البرص والفرق بينه وبين مرض البهاق.. فتابعنا.



مرض البرص معدي أم وراثي؟

في البداية إن مرض البرص أو المهق أو ما يعرف باسم Albinism يعد واحد من الأمراض الوراثية، حيث ينتج عن طفرة جينية موروثة من الأب والأم مما تتأثر الخلايا الصبغية، ويصبح الجلد والشعر والعين ذات لون شاحب، ورغم أن مرض المهق أو البرص له العديد من الأنواع أو الدرجات ولكن يمكننا أن نصنفه إلى شقين:



ما هى انواع البرص؟

الألبينو الجلدي البصري OCA

وهو نوع من البرص يعرف باسم OCA وهو أكثر أنواع البرص شيوعًا، ويتسبب في انخفاض الصبغة في الجلد والبشرة والشعر والعين، كما يؤثر على البصر والرؤية.

الألبينو البصري OA

وهو نوع من البرص عادة ما يصيب العينين مؤثرًا على الرؤية والبصر، وهو أكثر شيوعًا بين الذكور عن الإناث، وهو أقل شيوعًا من البرص البصري الجلدي.

كيف ينتقل مرض المهق للاطفال؟

وكما قلنا ينتقل البرص من الأب والأم إلى الطفل نتيجة طفرة جينية من الجينات المتنحية لدى الأب والأم، مما يؤثر خلايا الميلانين المسؤولة عن صبغة الجلد والشعر، ومن هنا تتأثر على النحو التالي:

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ما هى اعراض البرص؟الجلد والبشرةيصبح أبيض وحساس لأشعة الشمس، ويصبح أكثر عرضة للحروق.الشعريتلون باللون الأشقر، أو الأصفر، أو الأبيض أو الأحمر أو البني.الرموش والحواجبتتلون بلون أبيض شاحب وعادة ما تكون بلون الشعر.العينعادة تتلون باللون الأزرق الفاتح، وقد يتغير بتقدم العمر حسب الحالة.علاج البرص ما هو؟الحقيقة أن مرض البرص لا علاج له، ومع هذا على الحالة أن تتابع مع طبيب مختص؛ نظرًا لأن هناك بعض المضاعفات التي قد يصاب بها المريض إن لم يخضع إلى الفحص الطبي الدوري لعل أهمها:الإصابة بقصر أو قصر النظر.ضعف القدرة على تقدير المسافات.سرعة وعدم القدرة على التحكم في حركة العين.شامات وردية اللون.الحساسية للضوء.الحول حيث تتحرك العين في اتجاهات مختلفة.صعوبة تركيز العين العينين على نفس النقطة.قد يصل الأمر في بعض الحالات إلى العمى.حروق نتيجة أشعة الشمس.ظهور النمش.وأخيرًا، حركات الرأس وإمالتها.هل البرص هو البهاق؟وأخيرًا علينا أن نفرق بين البرص أو المهق (Albinism) والبهاق (Vitiligo)، كون مرض البهاق مرض مناعة ذاتية، وغير معدي، وغير وراثي، كما أنه يظهر بشكل واضح خلال فترة المراهقة، ويمكن السيطرة عليه في الكثير من الحالات، وعادة ما يظهر على شكل بقع على شاحبة على الجلد والبشرة.في حين المهق أو البرص مرض وراثي ناتج عن طفرة جينية، حيث يولد به الطفل، ويظهر أعراضه على الطفل منذ الميلاد، وباعتباره مرض وراثي فإنه لا يوجد علاج للبرص، ولكن يجب الخضوع للفحص الطبي للسيطرة على أعراضه، وعادة ما يصيب خلايا الميلانين ليصبح الجلد والشعر والعين عديمة اللون أو شاحبة.ننوه.. إن المعلومات الواردة في المقال لا تغني عن ضرورة الاستشارة الطبية،ومراجعة الطبيب المختص؛ نظرًا لكون كل حالة تختلف عن الأخرى، تبعًا للحالة المرضية،والفئة العمرية، والنوع، والتاريخ المرضي، وسرعة انتشار المرض، بالإضافة إلى مساحة انتشار المرض على الجلد، وغيرها من الأسباب الأخرى