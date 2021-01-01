الحقيه بدري..8 علامات تظهر على الطفل تحذرك إنه "متدلع زيادة"..



سلوك الاطفال سلوك الاطفال

يسعى جميع الآباء لتوفير كل احتياجات أطفالهم، ويبذلو قصارى جهدهم من أجل سعادتهم وحمايتهم، لكن في بعض الأحيان، رغبتنا في إسعادهم وتفانينا في الاعتناء بهم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية لما سيصبحون عليه، ما يؤدي لأن يكونوا من المتعالين المتمركزين حول الذات ولا يفكرون إلا في أنفسهم فقط، ولتجنب كل هذه المؤشرات التي قد تجعل الطفل يصنف بـ "متدلع"، أوضح اليوم السابع بعض العلامات التي تشير إلى أن طفلك مدلل بشكل زائد عن اللازم لكي تتجنبيها وتحاولين إصلاح هذه الطريقة لكي لا تؤثر على سلوك طفلك فيما بعد وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي:



عدم الامتنان:

بداية هذا النوع من التربية الخاطئة ظهور عدم الامتنان على الطفل مهما فعل والديه، غالبًا ما يشعر الأطفال المدللون بأحقيتهم، ليس لديهم أي شعور بالامتنان للأشخاص الذين يعملون لمنحهم أفضل حياة.



هم محور الكون:

يحب الأطفال المدللون أن يكونوا مركز الاهتمام، يشعرون كما لو أن العالم يدور حولهم، حتى لو لم يكن كذلك.

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يلومون الآخرين على أخطائهم:إنهم يلومون الآخرين على أخطائهم لا يعترفون بأخطاءهم، بالإضافة إلى إنهم يجدون شخصًا آخر يلقون باللوم عليه وقد يجعلون أي كارثة يقومون هم بها تلقى على أكتاف غيرهم.يحبون نفسهم فقط:عادة ما يطور أولئك الذين يعانون من التدليل الشديد صفات نرجسية، فهم لم يرضو بأي شيء بسهولة، ويبحثون عن الثناء لهم دائما.لن يسمحوا برفض طلبهم:الرد على طلبهم بكلمه لا أصعب شيء يمكن أن يمرون به ويمكن أن يؤثر عليهم نفسيا إلى حد الاكتئاب.سريعين الغضب:إذا لم يحصلوا على ما يريدون ، فمن المحتمل أن يصابوا بنوبة غضب شديدة، بغض النظر عن مكان وجودهم.عدم الالتزام:نظرًا لأنهم لم يضطروا أبدًا إلى العمل الجاد من أجل الأشياء التي يريدونها، فإنهم لا يفهمون قيمة العمل الجاد.رافض لأي شيء:يعتقد الأطفال المدللون أنه من الرائع عصيان القواعد والاوامر، بالإضافة إلى إنهم لا يقدمون يد العون لأي شخص مهما أن كان قربه حتى لو كانت والدته.وإن ظهرت هذه العلامات على الطفل فهو يحتاج إلى تعديل سلوك واتباع الأم لقواعد صارمة ولا ترضخ أمام طلباته مهما هددتها بالغضب أو اللوم.