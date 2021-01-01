الحقيه بدري..8 علامات تظهر على الطفل تحذرك إنه "متدلع زيادة"..

يسعى جميع الآباء لتوفير كل احتياجات أطفالهم، ويبذلو قصارى جهدهم من أجل سعادتهم وحمايتهم، لكن في بعض الأحيان، رغبتنا في إسعادهم وتفانينا في الاعتناء بهم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية لما سيصبحون عليه، ما يؤدي لأن يكونوا من المتعالين المتمركزين حول الذات ولا يفكرون إلا في أنفسهم فقط، ولتجنب كل هذه المؤشرات التي قد تجعل الطفل يصنف بـ "متدلع"، أوضح اليوم السابع بعض العلامات التي تشير إلى أن طفلك مدلل بشكل زائد عن اللازم لكي تتجنبيها وتحاولين إصلاح هذه الطريقة لكي لا تؤثر على سلوك طفلك فيما بعد وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي:
عدم الامتنان:
بداية هذا النوع من التربية الخاطئة ظهور عدم الامتنان على الطفل مهما فعل والديه، غالبًا ما يشعر الأطفال المدللون بأحقيتهم، ليس لديهم أي شعور بالامتنان للأشخاص الذين يعملون لمنحهم أفضل حياة.
هم محور الكون:
يحب الأطفال المدللون أن يكونوا مركز الاهتمام، يشعرون كما لو أن العالم يدور حولهم، حتى لو لم يكن كذلك.
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