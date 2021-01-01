موسيماني وعبد الحفيظ يوجهان رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة الحسم أمام الرجاء؟

طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لاعبي الفريق بـ"نسيان" مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي أمس الأول، السبت، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وما شهدته من أزمات فنية أبرزها إهدار الفرص وركلة جزاء.
وتحدث موسيماني وعبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي فى محاضرة مطوّلة أمس عن ضرورة التركيز فى لقاء العودة أمام الرجاء بالمغرب، وتدارك أخطاء مباراة الذهاب التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.
وقال المدير الفني ومدير الكرة للاعبي الأهلي، "التأهل بأقدامنا.. ولابد أن نلعب للفوز فى لقاء العودة.. ولا ننشغل بهتافات الجماهير التى ستحتشد لدعم فريقها المغربي".
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