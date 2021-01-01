انتهاء امتحانات الميدتيرم في تمريض القاهرة وجاري إعداد النتائج

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن انتهاء امتحانات “ الميديترم ” للفصل الدراسى الثانى .
وقالت الدكتورة عبير سعد ، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى قد انتهت الأسبوع الماضى، وجاري الآن إعلان نتائج الامتحانات ، مؤكدة على أن الامتحانات عقدت أونلاين على المنصة الإلكترونية بلاكبورد .
وفى نفس السياق ، أنهت حاضنة الأعمال بجامعة القاهرة، النسخة الرابعة من معسكر توليد الأفكار بعنوان "التفكير التصميمي .. من تحدي إلى مشروع" والذي استهدف الطلاب والخريحين للارتقاء بقدراتهم وسد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك خلال الفترة من 26 مارس حتى 30 مارس 2022 بمقر الحاضنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
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