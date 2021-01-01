انتهاء امتحانات الميدتيرم في تمريض القاهرة وجاري إعداد النتائج



كلية التمريض جامعة القاهرة كلية التمريض جامعة القاهرة



أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن انتهاء امتحانات “ الميديترم ” للفصل الدراسى الثانى .



وقالت الدكتورة عبير سعد ، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى قد انتهت الأسبوع الماضى، وجاري الآن إعلان نتائج الامتحانات ، مؤكدة على أن الامتحانات عقدت أونلاين على المنصة الإلكترونية بلاكبورد .



وفى نفس السياق ، أنهت حاضنة الأعمال بجامعة القاهرة، النسخة الرابعة من معسكر توليد الأفكار بعنوان "التفكير التصميمي .. من تحدي إلى مشروع" والذي استهدف الطلاب والخريحين للارتقاء بقدراتهم وسد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك خلال الفترة من 26 مارس حتى 30 مارس 2022 بمقر الحاضنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

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وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المعسكر التدريبي يأتي في إطار الدور الذي تلعبه حاضنة الأعمال لتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال ورفع درجة الوعي لدى الطلاب والخريجين بريادة الأعمال وفق استراتيجية جامعة القاهرة في تنمية روح ريادة الأعمال لدى الشباب.من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المعسكر التدريبى شمل جلسات معرفية وتدريبات عملية، تغطي 6 أهداف رئيسة وهي: وصف العملية المنهجية لتحديد وحل المشاكل، وإيجاد إطار عمل ناجح ومثمر وفق منهجيات التفكير التصميمي، كاستراتيجية لا غنى عنها للابتكار داخل المؤسسات، واستكشاف أساس المشكلة عند اتخاذ العملاء كمصدر معلومات ، تحديد المشكلة الحقيقية ، وضع تصور للحلول الممكنة وتنفيذ نماذج أولية لهذه الحلول وتجربتها والتوصل إلى الحلول النهائية.