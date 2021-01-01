أضخم عملية سرقة إليكترونية لـ العملات المشفرة.. يتورط فيها زعيم كوريا الشمالية

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قام مجموعة من اللصوص الإليكترونيين الذين تربطهم صلة بـ زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" بسرقة أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة.



والمثير للدهشة أن المجموعة التي تتخذ من كوريا الشمالية مقراً لها قامت بذلك من خلال عملية اختراق واحد تم وصفه بأنه 'أكبر اختراق في عالم التشفير على الإطلاق'، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.



وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي المجموعة باسم Lazarus Group ، والتي انضمت إلى APT38 لسرقة 469 مليون جنيه إسترليني من لعبة Axie Infinity الشهيرة على الإنترنت ، والتي تتيح لعشاق العملات المشفرة كسب العملة من خلال الألعاب أو التداول باستخدام الصور الرمزية الخاصة بهم.

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وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: "من خلال تحقيقاتنا ، تمكنا من التأكد من أن Lazarus Group و APT38 ، الجهات الفاعلة الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية ، هي المسؤولة عن السرقة".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية لرويترز: 'الولايات المتحدة تدرك أن كوريا تعتمد بشكل متزايد على الأنشطة غير المشروعة - بما في ذلك الجرائم الإلكترونية - لتوليد إيرادات لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية في الوقت الذي تحاول فيه التهرب من الولايات المتحدة عقوبات الأمم المتحدة '.ونتيجة للاختراق ، دعا المسؤولون الأمريكيون، الأمم المتحدة إلى تجميد أصول مجموعة Lazarus، بينما رفض صانعو اللعبة ، Sky Mavis ، التعليق على الاختراق.في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حُكم على رجل من الولايات المتحدة بالسجن لمدة خمس سنوات فيدرالي لتقديم المشورة لكوريا الشمالية بشأن تداول العملات المشفرة.وتمثل النصيحة التي قدمها فيرجيل جريفيث، لكوريا الشمالية بشأن العملة الرقمية، انتهاكا مباشرا للعقوبات الأمريكية التي أقر جريفيث بارتكاب انتهاكها.واعترف جريفيث بتقديم مؤتمر العملات المشفرة لأكثر من 100 شخص في بيونج يانج في عام 2019 ، حتى بعد أن رفضت الحكومة الأمريكية طلبه بالسفر إلى كوريا الشمالية.