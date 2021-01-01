رمضان صبحى يقترب من الزمالك لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد

آخر الأخباراخبار الرياضة › رمضان صبحى يقترب من الزمالك لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد

صورة الخبر: رمضان صبحى
رمضان صبحى


دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك لـ"اليوم السابع" أن الإدارة ترغب فى التعاقد مع رمضان صبحى لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، خاصة فى ظل اقتراب بعض النجوم من الرحيل بنهاية الموسم لانتهاء عقودهم مع القلعة البيضاء، وعدم رغبتهم فى التجديد.

وأضاف المصدر أن إدارة نادى الزمالك كلفت بعض الوسطاء للتواصل مع رمضان صبحى للتأكد من رغبته فى الانضمام لصفوف الزمالك فى الفترة المقبلة، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة نادى بيراميدز للتفاوض حول ضم اللاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين إدارتى الزمالك وبيراميدز حول اتمام صفقة رمضان صبحى، خاصة وإن الزمالك يرغب فى تعويض الجماهير بصفقات سوبر بعد موسم شهد إيقاف القيد لفترتين.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رمضان صبحى يقترب من الزمالك لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12177

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager