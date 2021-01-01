رمضان صبحى يقترب من الزمالك لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد



رمضان صبحى رمضان صبحى



دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض.



وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك لـ"اليوم السابع" أن الإدارة ترغب فى التعاقد مع رمضان صبحى لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، خاصة فى ظل اقتراب بعض النجوم من الرحيل بنهاية الموسم لانتهاء عقودهم مع القلعة البيضاء، وعدم رغبتهم فى التجديد.



وأضاف المصدر أن إدارة نادى الزمالك كلفت بعض الوسطاء للتواصل مع رمضان صبحى للتأكد من رغبته فى الانضمام لصفوف الزمالك فى الفترة المقبلة، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة نادى بيراميدز للتفاوض حول ضم اللاعب.

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ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين إدارتى الزمالك وبيراميدز حول اتمام صفقة رمضان صبحى، خاصة وإن الزمالك يرغب فى تعويض الجماهير بصفقات سوبر بعد موسم شهد إيقاف القيد لفترتين.