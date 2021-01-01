لتنظيف الجينز فى 6 خطوات بحيل بسيطة



لتنظيف الجينز لتنظيف الجينز

تعتبر خامة الجينز في الملابس من الخامات العملية والموفرة والتي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء شباب أو فتيات، لتعدد تصميمه وسماكته وألوانه أيضاً، ولكن يبقى الكثيرون في حيرة عن كيفية تنظيفه، فقد يلجئ الكثيرون لوضعه في غسالة الملابس، والبعض الأخر يلجأ لغسله بطريقة النقع ثم الشطف، ولكن هذه الطرق خاطئة وقد تؤدي إلى تلف خامة الجينز ويفقد سمكه ولونه الزاهي الجميل، كما أوضح خبير الأزياء مصطفى الشافعي في حديثه لـ "اليوم السابع" حيلة بسيطة وغير مكلفة لتنظيف الجينز دون غسله كما يلي:



أخطاء عند تنظيف الجينز

قال خبير الأزياء إن تنظيف الجينز بالطرق المعتادة سواء في الغسالة الأوتوماتيك أو بطريقة النقع والدعك والشطف يتسبب في تآكل انسجة الجينز، مما يؤدي به للتلف وتراخي الأنسجة بسرعة كبيرة، مما يجعلك تضطر إلى تغيير القطعة حتى وأن كنت قمت بشرائها من فترة قصيرة.



الطريقة الصحيحة لتنظيف الجينز

سواء بناطيل أو جواكت أو أياً كان تصميم خامة الجيمز في ملابسك خاصة وهي موضة كل وقت، فأوضح خبير الأزياء الطريقة الصحيحة لتنظيفة دون التأثير على أنسجته وهي في خطوات بسيطة كما يلي:

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احضار كيس ثلاجة شفاف نظيف.قم بتطبيق قطعة ملابسك الجينز التي تود تنظيفها.قم بوضع القطعة المطبقة في الكيس البلاستيك.ثم قم بوضع الكيس في الفريزر لمدة 24 ساعة.بعد مرور الـ 24 ساعة أخرج قطعة الملابس الجينز من الفريزر.أبدأ في فركها جيداً بكلتا يديك حتى تتخلص من بعض قطرات الثلج العالقة بها.كما أوضح خبير الأزياء أن قطرات الثلج الخفيفة المتساقطة ليست إلا أوساخ كانت عالقة في الجينز وستتخلص منها تماماً بهذه الطريقة دون تلف الجينز أو التأثير عليه بشكل سلبي.